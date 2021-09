Mineva 30 let od izida Nirvaninega albuma Nevermind

V središču albuma Nevermind je bila kontradiktornost frontmana Nirvane, Kurta Cobaina , ki je nihal med apatijo in revolucionarnostjo, med prijaznostjo in jezo. Najbolj zanimivo je, da so albumu prisluhnili tako pankerji kot metalci in privrženci indie glasbe, s svojim pop pridihom pa je pritegnil tudi širše poslušalstvo.

Na Nevermind so našle mesto tudi skladbe z refreni, ki "gredo hitro v uho", kakršni sta Come As You Are in Lithium, pa tudi mirnejši komadi, kot sta Polly in Something in the Way. Zvok pesmi na albumu je pogosto besen, melodije pa preproste, Cobain jih je nekoč primerjal z otroškimi rimami. To naj bi bilo zato, ker je frontman Nirvane poleg alternativnih skupin rad poslušal tudi Abbo, Queene in Beatle.

Cobainovo punk-rock držo je sicer načelo spoznanje, da so album Nevermind posvojili tudi "japiji, ki so se naokrog vozili v BMW-jih". Producent Butch Vig je dejal, da bi bilo glasbeniku vseeno, če bi prodali zgolj 50.000 izvodov tega albuma. Občutek, "da se je prodal", je bil namreč po njegovih besedah za Cobaina neznosen.

H kultnemu statusu albuma pa je po drugi strani pripomogel prav Cobain, ko je izjavil: "Če si seksist, rasist, homofob ali v osnovi kreten, ne kupi tega CD-ja. Vseeno mi je, če sem ti všeč, jaz te sovražim."