Mineva 30 let od smrti kultnega glasbenika Kurta Cobaina

Kat otrok je Cobain oboževal Beatle , že kmalu pa odkril tudi trši rock in skupine, kot so Led Zeppelin , Black Sabbath in Kiss . Že kot najstnik je spoznal Krista Novoselica , s katerim sta leta 1987 ustanovila skupino Nirvana . Prvih nekaj let je v skupini igralo več bobnarjev, šele leta 1990 pa se je zasedbi pridružil še tretji nepogrešljivi člen legendarnega sestava Dave Grohl .

Cobaina, ki si je pred 30 leti vzel življenje, so samomorilske misli preganjale že dlje časa. Že v Rimu je marca 1994 vzel preveliko količino mamil in bil nekaj dni v komi, vendar so ga takrat rešili. To pa jim ni uspelo mesec dni pozneje doma, v Seattlu. Pustil je poslovilno pismo, ki ga je pozneje oboževalcem prebrala njegova soproga, pevka Courtney Love. V njem je med drugim zapisal, da že dolga leta ni čutil nobenega vznemirjenja in se je zato čutil krivega. O poslednjih glasbenikovih dneh je leta 2015 režiser Gus Van Sant posnel film Zadnji dnevi.

Nirvana, ki je slovela z uspešnicami, kot so Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium, In Bloom in About a Girl, je v času svojega delovanja izdala le tri studijske albume – poleg omenjenih prvih dveh še Utero – nekaj pa jih je izšlo pozneje, med njim leta 1994 plošča Unplugged in New York, ki velja za enega najboljših akustičnih albumov.