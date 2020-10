Mineva 50 let od smrti Janis Joplin

Naslednje leto je ustanovila novo sestavo, The Full Tilt Boogie Band, s katero je pričela snemati nov album. Medtem ko je na odru blestela, pa se je za njim vse bolj krčevito borila z odvisnostjo od alkohola in heroina, ki ji je 4. oktobra 1970 vzel življenje. Umrla je na vrhuncu slave v hotelski sobi v Hollywoodu.

Pri sedemnajstih je pobegnila od doma in začela peti v teksaških barih in klubih ter tako počasi zaslužila dovolj denarja za pot do Kalifornije. V San Franciscu se je pridružila skupini Big Brother & The Holding Company, ki je izvajala psihedelični rock. Ko je leta 1967 nastopila na festivalu Monterey Pop, je popolnoma očarala občinstvo. Ta nastop je skupini, zlasti pa Janis Joplin, odprl pot med zvezde. Izdali so dva uspešna albuma, leto pozneje pa je pevka skupino zapustila, osnovala bolj bluesovsko naravnano zasedbo Kozmic Blues Band in z njo posnela še en studijski album.

Janis Joplin se je rodila leta 1943 v majhnem industrijskem mestu Port Arthur v južnem Teksasu v družini srednjega razreda. V zgodnjih najstniških letih je imela zaradi svojih naprednih prepričanj, zavzemala se je denimo za pravice Afroameričanov, in slabe samopodobe velike težave z vključevanjem v družbo in je bila pogosto žrtev vrstniškega nasilja. Uteho je iskala v glasbi in se navduševala nad glasbeniki, kot so Bessie Smith, Odetta, Lead Belly in Big Mama Thornton .

Stara je bila 27 let, zaradi česar jo uvrščajo v klub 27, na seznam priljubljenih glasbenikov in umetnikov, ki so sloveli po tveganem načinu življenja in so umrli pri tej starosti. H klubu prištevajo tudi Jimija Hendrixa, Briana Jonesa, Jima Morrisona, Roberta Johnsona, Kurta Cobaina in Amy Winehouse.

Leta 1971 je izšel posthumni albumPearl z njeno največjo uspešnico, predelavo pesmi Krisa Kristoffersona Me and Bobby McGee. Med njenimi uspešnicami velja omeniti vsaj še Piece Of My Heart, Summertime in Ball And Chain.