Mineva 50 let od smrti pevca Jima Morrisona

"To pokopališče mu je bilo še posebej blizu. Pogosto se je sprehajal tukaj," je povedala glasbena kritičarka in Morrisonova oboževalka Sophie Rosemont . Dodala je, da si je Morrison želel biti pokopan poleg Oscarja Wilda, a je bilo tisto mesto preveč izpostavljeno.

Jim Morrison je umrl pred 50 leti in njegova smrt je bila eden ključnih znakov, da se optimizem 60. let minulega stoletja bliža koncu. Pokopališče Pere-Lachaise na vzhodnem koncu Pariza je danes tudi s pomočjo navigacije težko najti. Morrisonov grob je nekoliko skrit na željo družine, ki se je upravičeno bala trum njegovih oboževalcev.

Novinar Sam Bernett, ki primer preiskuje že leta, trdi, da se je rock legenda predozirala v stranišču nočnega kluba Rock'n'Roll Circus. "Njegov obraz je bil siv, oči zaprte, pod nosom je imel kri, okoli rahlo odprtih ust pa belo peno, ni dihal," je zapisal v knjigi The End: Jim Morrison.

Tudi pevka in ikona 60. let minulega stoletja Marianne Faithfull je zgodbi pritrdila v intervjuju za revijo Mojo in dejala, da je Morrison usodno dozo dobil od Jeana de Breteuila, s katerim se je v tistem času srečevala.

Morrisonovi oboževalci v Parizu obiskujejo tudi enega najlepših pariških trgov Place des Vosges in kioske s knjigami ob Seni, kjer se je Morrison rad sprehajal in skušal ostati čim bolj anonimen. Odpravijo se tudi v kultno knjigarno Shakespeare and Company. "To je kraj, na katerega se je Morrison zelo hitro navezal. Ni dobro govoril francosko, čeprav so mu bili zelo všeč Rimbaud, Baudelaire, Mallarme," je dodala Sophie Rosemont.

Jim Morrison se je rodil 8. decembra 1943. Pevec, znan po svojih poetičnih besedilih, značilnem vokalu in odrski karizmi, velja tako za glasbene kritike kot tudi za oboževalce, za eno najbolj vplivnih osebnosti v zgodovini popularne glasbe.

Skupino so člani, ob Morrisonu še klaviaturist Ray Manzarek, kitarist Robby Kreiger in bobnar John Eensmore, sestavili leta 1965 v Los Angelesu, ime The Doors pa je navdihnila knjiga Aldousa Huxleyja Vrata zaznavanja.