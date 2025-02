Mineva 80 let od rojstva legendarnega Boba Marleyja

Na začetku glasbene kariere je skladbe izdajal v skupini Bob Marley and the Wailers, ustanovni člani leta 1963 so bili Marley, Peter Tosh in Bunny Wailer. Kasneje je pesmi izdajal samostojno. Med njegove največje uspešnice sodijo skladbe I Shot the Sheriff, No Woman, No Cry, Could You Be Loved, Stir It Up, Jamming, Buffalo Soldier, Redemption Song in One Love.