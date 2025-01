Mineva 90 let od rojstva kralja rock and rolla Elvisa Presleyja

Že zelo zgodaj sta ga zanimala blues in gospel, igral je kitaro in pel, tudi s starši. Njegovo pot do slave mu je prvi tlakoval lastnik založbe Sun Records Sam Phillips, ki se je zanimal za afriško-ameriški blues. Svojo prvo skladbo That's All Right Mama je Elvis posnel leta 1954, prvi velik uspeh pa je doživel dve leti pozneje s skladbo Heartbreak Hotel, ki so jo že v prvem tednu prodali v 1,5 milijona izvodih.

Tako je postal legenda že za časa življenja. Po začetnih uspehih je med letoma 1957, ko je kupil posest Graceland, in 1967 izstopil iz okvirjev čistega rock'n'rolla in postal bolj komercialno usmerjen. Do poslednje pesmi Way Down avgusta 1977 je objavil več kot 100 singlov, 30 EP-jev in več kot 70 albumov. Bil je skoraj 1000 tednov na vrhu glasbenih lestvic ter prodal okoli 600 milijonov primerkov svojih plošč.

Zgradil si je tudi filmsko kariero, ki jo je začel leta 1956 s filmom Ljubi me nežno (Love Me Tender). Zaigral je v več kot 30 filmih ter se vpisal med deset najbolj uspešnih ameriških igralcev.