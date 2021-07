Mineva deset let od smrti pevke Amy Winehouse

Talentirana angleška pevka je umrla pred desetletjem, 23. julija 2011. Uradni vzrok smrti je bila zastrupitev z alkoholom. Ob obletnici se poraja vprašanje, ali bodo oboževalci že kmalu lahko uživali ob njenih starejših, a še nikoli slišanih skladbah.

V desetih letih od smrti pevke Amy Winehouse so luč sveta ugledale nekatere prej neizdane skladbe, ki so jih producenti uvrstili na albuma Lioness (decembra 2011) in Amy (oktobra 2015), ki sta izšla po tragičnem datumu. Večina posnetega materiala, ki je nastal v času njene uspešne kariere, pa je izginilo neznano kam. David Joseph, vodilni pri založbi, ki je izdala njene studijske stvaritve, je pred časom namignil celo, da je demo posnetke uničil z namenom, da prepreči njihovo zlorabo. ''To je bila stvar morale,'' je priznal v intervjuju leta 2015. Sam namreč ne želi, da bi kdorkoli drug zaključil delo na njenih pesmi: ''To se, dokler imam kaj besede, ne bo nikoli zgodilo!''

Med tem, ko so številni oboževalci to nenavadno potezo podprli, pa ima oče pokojne zvezdnice na to drugačen pogled. Mitch Winehouse je za BBC dejal, da si ''absolutno želi, da bi njeni fani lahko slišali njene nikoli izdane skladbe,'' Jospeha pa označil za ''idiota''.

Dodal je, da še vedno obstaja upanje za izdajo starih-novih skladb, saj pevkina družina še vedno poseduje nekatere od posnetkov, ki bi spremenili načrt založbe. ''Našli smo nekaj koščkov in delov skladb, vendar je izredno težko, saj so CD-plošče poškodovane. Vendar so nam strokovnjaki kljub vsemu dejali, da bi lahko nekaj od tega vseeno rešili.'' Oče angleške glasbenice je podal tudi mnenje glede slišanega: ''Mogoče material ni tako dober ko tisti z albuma Back to Black, posamezne delčke, ki sem jih uspel slišati, pa lahko ocenim kot dobre.''

Tudi mama Janis Winehouse-Collins se je oglasila glede te teme: ''Posnetki vsebujejo nekatere od starih kompozicij, ki so nastale še preden je postala slavna. Mitch je dejal, da se bo oboževalcem s tem odprl nov pogled na to, kako se je razvijala kot tekstopiska.'' Če bo posneti material mogoče rešiti, se bo izdelek imenoval The Progression of Amy.

Glasba pa ni edina stvar, o kateri razmišlja ekipa, ki skrbi za pevkino zapuščino. Oboževalci si lahko obetajo tudi nov biografski film ter tudi odrski musical. Starša ob tem poudarjata, da jima je bilo prvih pet let po hčerini smrti težko gledati njeno podobo v medijih ali celo poslušati njeno glasbo, sedaj pa se je to spremenilo, Janis pravi, da si želi z novim dokumentarnim filmom ohranjati njen spomin. ''Ljudje imajo zelo omejen pogled na Amy. Ni vse črno-belo. Čeprav mislijo, da jo poznajo, pa ni bila takšna, kot je videti skozi oči množice,'' je v skupnem intervjuju dejal Mitchell, ki se je z ženo razšel, ko je bilo pevki deset let.

''Želimo, da ljudje na njo gledajo drugače, da razumejo, da je bila zelo ljubeča in radodarna oseba,'' je dejal. Ta pogled na pokojno zvezdnico prednjači pred tistim, ki jo označuje za osebo samodestruktivnega vedenja, zasvojenko z alkoholom in drogami, ki je močno ljubila zabavo. ''Slabih stvari ne moreš izbrisati. Tega ne bomo storili, želeli bi samo poudariti, kakšna je bila v resnici,'' je še dodal.