Mineva desetletje, odkar je Gangnam Style spremenil glasbeno industrijo

Ko je južnokorejski raper Psy pred desetletjem izdal pesem Gangnam Style, je le malokdo pričakoval obseg in hitrost njegovega uspeha ter usoden vpliv na industrijo pretočnih storitev. 15. julija 2012 je bil objavljen njegov videoposnetek z zdaj že značilnim plesom, ki oponaša jahanje.

V nekaj mesecih po objavi je bil Gangnam Style, ki ga izvaja Psy, najbolj gledan video posnetek na YouTubu. To mesto je nato obdržal več kot tri leta. Do 13. julija letos je imel blizu 4,5 milijarde ogledov.

icon-expand Psy v videospotu Gangnam Style FOTO: Profimedia

V prvi vrsti je videoposnetek stavil na lokalno okolje in se je norčeval iz seulske premožne četrti Gangnam, a je le v nekaj tednih postal globalen. Do decembra istega leta je dosegel milijardo ogledov na YouTubu. Zaradi njega je nastalo nešteto memejev in parodij, sam ples pa so množično plesali vse od Azerbajdžana do Nove Zelandije.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prav Gangnam Style je glasbeni industriji pokazal, kaj je mogoče doseči prek spletnih platform in družbenih medijev, predvsem naj bi to veljajo za umetnike, ki ne prihajajo z Zahoda in ne pojejo v angleščini. Psy je tako ''prekršil pravila igre''. Tradicionalni marketinški in promocijski prejemi so pristali na smetišču zgodovine, je ocenil Bernie Cho, direktor agencije za storitve izvajalcev in založb DFSB Kollective s sedežem v Seulu ter strokovnjak za južnokorejsko glasbeno industrijo. Gangnam Style je "primer moči, ki jo lahko ima platforma, kot je YouTube, da ustvari zanimanje za določen videoposnetek v številnih različnih krajev po svetu," je dejala docentka na Univerzi v Torontu, ki se ukvarja s korejsko pop kulturo Michelle Cho.

icon-expand Značilna koreografija Gangnam Style, ki so jo posnemali mnogi FOTO: Profimedia

Leta 2012 je bila industrija pretočnih storitev še v povojih in je po podatkih industrijske skupine IFPI zagotovila manj kot sedem odstotkov svetovnih glasbenih prihodkov. A presenetljiv uspeh pesmi Gangnam Style kot tudi viralni videoposnetki izvajalcev, kot sta Justin Bieber in Carly Rae Jepsen, so po navedbah analitikov prinesla nov način, ki izvajalcem glasbe omogoča, da lahko kjerkoli po svetu ne samo izdajajo pesmi, ampak tudi posegajo po spletnih oglasih, najdejo sponzorje in dobijo ponudbe za koncerte.