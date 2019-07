Mineva eno leto od smrti Oliverja Dragojevića

Že leto dni je, odkar je umrl eden največjih hrvaških glasbenikov, Oliver Dragojević. Pevec je v 71. letu umrl po nekajmesečnem boju z rakom na pljučih. Žalostno vest je družina sporočila hrvaškim medijem in takrat prosila za razumevanje ter za spoštovanje zasebnosti in miru ob žalovanju.

Oliver, ki je imel tri otroke, je v 50-letni karieri izdal več kot 40 albumov, poleg tega pa je pisal tudi pesmi za druge hrvaške glasbenike. Nastopal je na mnogih prestižnih prizoriščih, kot so pariška Olympia, londonski Royal Albert Hall in Opera House v Sydneyju. Oliver se je na tleh nekdanje Jugoslavije zapisal v glasbeno zgodovino z večnimi hiti, kot so Cesarica, Moj Lipi Anđele, Kad mi dođeš ti, Skalinada ...

Oliver Dragojević je zaradi raka na pljučih umrl 29. julija 2018. FOTO: Profimedia

Kot pišejo hrvaški mediji in kot so v zadnjem letu razkrili Oliverjevi najbližji, pevca slava nikakor ni spremenila. Bil je pripravljen na glasbena sodelovanja, vedno prijazen do medijev in vedno si je vzel čas za oboževalce. Ne samo, da je Dragojević pisal pesmi drugim glasbenikom, marsikomu je tudi pomagal na glasbeni poti. Eden takšnih je zagotovo Petar Grašo, ki pravi, da brez Oliverja ne bi imel kariere, kot jo ima danes. ''Oliver je zagotovo premaknil smernice mojega življenja ... Ponesel me je v glasbeni svet, v katerem sem še danes. Ko zvezda takšnega kova 'vzame' tvojo pesem in jo zapoje, je to le še večji motiv in zagon za vztrajanje v glasbenih vodah. Še bolj kot na to sem ponosen na skladbo Vrijeme Božje in mislim, da je to pesem, ki jo je imel Oliver zelo rad. Verjamem, da se je moja kariera z razlogom razvila tako, kot se je, in danes ne bi spremenil popolnoma nič," je Splitčan povedal pred meseci v intervjuju po tem, ko je osvojil laskavo glasbeno nagrado cesarica, ki se imenuje po Oliverjevi največji uspešnici.

Zgodovinski pogreb z več deset tisoč ljudmi Zadnje slovo od Oliverja Dragojevića se je zapisalo v zgodovino dalmatinske prestolnice Split. Legendarnega glasbenika je na rivi pozdravilo več kot deset tisoč ljudi. Prav vsi pa so v en glas prepevali njegove največje hite. Krsto na poti proti Veli Luki na Korčuli, od koder je bil Oliver, je pospremilo več kot 100 čolnov in gliserjev, domačini so prižgali bakle. Split je gorel in jokal za glasbenikom, ki se je prav vsem usedel v srce.

Na njegovi zadnji poti proti Veli Luki ga je pospremilo več sto čolnov, na splitski rivi pa mu je prepevalo okoli 10 tisoč ljudi. FOTO: dnevnik.hr

V Veli Luki so domačini čakali tudi do tri ure, da so se lahko poslovili od sokrajana, na pogreb pa so prišla vsa večja imena hrvaške glasbe, tudi Gibonni, Stjepan Hauser, Petar Grašo, Nina Badrić ... Na pogrebu je zapela klapa Ošjak iz Vele Luke, ki je Oliverjevo zadnje slovo pospremila z njegovimi pesmimi in skladbo Vrati mi se mili ćale.

Oliverju se je na pogrebu poklonila tudi županja Katarina Bikić z besedami: "Oliver, naš svet se je porušil, ko smo slišali, da ne boš več potoval po naših valovih. Ostal boš v naših srcih in večno zapisan v zgodovini naše skupnosti. V to si lahko prepričan. Vem, da ti hvalnice ne bi bile všeč, ker nikoli nisi želel biti v središču pozornosti. Naj bo mirno morje. Adijo, kapitan!"

Hrvaški glasbeni zakladnici je zapustil več kot 100 uspešnic. FOTO: Profimedia