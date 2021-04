Mineva pet let od slovesa legendarnega Princea

Prvo diskografsko pogodbo je podpisal leta 1977 z družbo Warner Records in leto zatem izdal album For You . Kmalu je zaslovel kot skrivnosten pevec s spektakularnimi koncerti, na katerih je predstavil t. i. novi funk.

Leta 1979 je ustanovil skupino Revolution in izdal album Prince, ki je bil platinast po zaslugi uspešnic Why You Wanna Treat Me So Bad inI Wanna Be Your Lover. Uspeh so nadaljevali naslednji trije albumi Dirty Mind (1980), Controversy (1981) in 1999 (1982). Leta 1984 je izšla njegova uspešnica Purple Rain,ki je bila tudi ena od skladb v njegovem filmu Škrlatni dež (1984). V tem filmu je nastopil kot igralec.

Produciral je film Under the Cherry Moon (1986), v katerem je prav tako nastopil. Napisal je tudi glasbo za film Batman. Leta 1986 je njegova skupina Revolution razpadla in Prince je med letoma 1987 in 1991 izdal štiri albume kot samostojni glasbenik. Od leta 1991 je nastopal s skupino The New Power Generation.V 90. letih minulega stoletja je svoje ime za nekaj let spremenil v neizgovorljiv "simbol ljubezni".