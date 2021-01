Mineva pet let od smrti Davida Bowieja

David Bowie se je rodil 8. januarja 1947 v Brixtonu kot David Robert Jones, umetniško ime si je nadel leta 1965. Svojo prvo skupino z imenom Konrads je ustanovil leta 1962. Sredi 60. let prejšnjega stoletja je igral s številnimi blues/beat skupinami, kot so The King Bees, The Manish Boys, The Lower Third in The Riot Squad.

Bowiejeva prva uspešnica Space Oddity je izšla julija 1969, v njej pa je predstavil fiktivnega astronavta, Majorja Toma, ki se je pozneje še večkrat pojavil v njegovih skladbah, tudi v njegovem zadnjem singlu Blackstar.

Leta 1972 se je pojavil z uspešnico Starman in svojim alter egom Ziggyjem Stardustum. AlbumThe Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars je pomenil velik preboj na glasbeni sceni.

V 80. letih prejšnjega stoletja je s skladbami, kot so Ashes to Ashes, Let's DanceinChina Girl, ter s sodelovanjem s skupino The Queen pri skladbi Under Pressure vplival predvsem na svet pop glasbe. 90. leta sta zaznamovala elektronska glasba in sodelovanje z Nine Inch Nails, s katerimi se je odpravil tudi na turnejo. Leta 1996 so ga sprejeli v Dvorano slavnih rokenrola.