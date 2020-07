Minevata dve leti od smrti Oliverja Dragojevića

29. julija 2018 je Hrvaška, predvsem pa Dalmacija, žalovala za enim največjih hrvaških glasbenikov – Oliverjem Dragojevićem. Mineva dve leti odkar je dalmatinski 'galeb' izgubil dolgotrajno in težko bitko s pljučnim rakom.

Pred dvema letoma je na današnji dan 70-letni hrvaški pevec Oliver Dragojević izgubil bitko z dolgotrajno boleznijo, pljučnim rakom. Takrat se je čas na Hrvaškem, predvsem v okolici Splita in Vele Luke, od koder je bil glasbenik, ustavil. Vsi so žalovali za legendo, radii so predvajali samo njegove pesmi in koval se je načrt, kako se v velikem slogu posloviti od skromnega glasbenika.

Oliver je za seboj takrat pustil ženo Vesno in tri sinove: Dina, DavorjainDamirja. 29. julija 2018 je bil razglašen za dan narodnega žalovanja, v Split je prišlo več deset tisoč ljudi. Od Oliverja so se poslovili tudi člani Torcide, uradnega navijaškega kluba splitskega nogometnega kluba Hajduk, ki so na zadnje slovo prinesli velike bakle ter ogromno Oliverjevo fotografijo, ki so jo spustili s splitskega zvonika Sveti Duje. Oliverja so 2. avgusta manjše in večje ladjice pospremile do Vele Luke, kjer je pevec pokopan. Njegovi sovaščani so se poslavljali več dni in pred njegovo rojstno hišo nosili sveče in vence.

Oliver je bil rojen 7. decembra 1947 v Splitu, otroštvo pa je preživljal v Veli Luki na Korčuli. V glasbo se je zaljubil že kot otrok, ko pa mu je oče Marko podaril harmoniko, se je šele zares začela njegova glasbena pot. "Zelo sem jo čuval in igral sem jo cele dneve. Imel sem le tri ali štiri leta in vem, da bi lahko harmoniko tudi razbil in jo uničil, a je nisem, pazil sem nanjo," je v enem od intervjujev povedal Oliver. Prav s to harmoniko je zabaval svoje vrstnike in vse, ki so s čolnom potovali med Velo Luko in Splitom. Javnost ga je spoznala šele leta 1963, ko se je predstavil kot pevec in klaviaturist splitske skupine Batali. Kasneje je sodeloval tudi z Dubrovačkimi trubadurji, kasneje pa je ustanovil skupino More. Leta 1995 se je kot solist predstavil na Splitskem festivalu, kjer je zapel pesem Galeb i ja. Ostalo je zgodovina.