Minister Počivalšek industriji srečanj obljubil pomoč

Predstavnikom industrije srečanj je v Ljubljani prisluhnil minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in jim obljubil pomoč. V industrijo srečanj poleg koncertov spadajo tudi državne proslave, kulturni dogodki, sejemske prireditve, kongresi in festivali. Večina tam zaposlenih svojega dela ne more opravljati že pol leta. Sedaj razmišljajo, da bi v morebitnem petem paketu za pomoč gospodarstvu pomagali tudi industriji srečanj.