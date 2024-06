Miran Rudan in Vili Resnik zakopala bojno sekiro in združila moči

Zdaj je očitno tega obdobja konec, več pa sta nam povedala kar Vili Resnik in Miran Rudan. Pevca sta nedolgo nazaj dejala, da so mediji nekoliko napihnili spor med njima, na vprašanje, kaj se je dogajalo, pa je najprej Rudan odgovoril: "Prihajava s skupine, ki je zelo popularna še danes, saj ima ogromno lepih pesmi. Midva sva si res zelo različna tako vizualno kot drugače in bila je ena takšna zgodba, ampak mediji to običajno še bolj napihnejo in enostavno, prišli smo do tega, da je bil ne vem kakšen boj, ampak ni bilo tako, kot sva se odločila." Resnik pa dodal: "Stvar je v tem, da če si v neki ekipi, vidiš drugega kot rivala, ker je v drugi ekipi. To je človeško. In tudi mediji so tako to vzeli."

Zdrava konkurenca torej? "Točno tako," sta pritrdila pevca, ki sta bojno sekiro sedaj zakopala, glasba pa združuje, saj pripravljata skupni koncert. "Vsekakor, 16. 11. v Cvetličarni. Noro bo, glede na to, da ljudje že poznajo, kakšen je opus vsega tega, smo razprodani – vsaj jaz – že celo leto, pa tudi naslednje. Tukaj bova združila svoje moči in prvič pokazala, kako to deluje skupaj, ampak ljudje so že prek televizije videli najino zgodbo in ne morem verjeti, kako jim je to všeč, dva popolnoma različna človeka," je povedal Rudan. "Jaz lahko samo rečem, da sem vesel in ponosen, da se je zgodila takšna reakcija ljudi po tistem, kar so videli, in zdaj, ko tukaj sedim, se res počutim prava zvezda. In ob tej priložnosti lahko res povabim ljudi, ker so me presenetili. Zelo sva vesela, da se je tako zgodilo," pa je dodal Resnik.

Kako pa sta si razdelila uspešnice, ki jih bosta zapela? "Loto je tokrat najin moto, tako da bova dala vse skupaj v žreb. Imava ogromno teh pesmi in bova vlekla lističe in upam, da brez prepira," se je pošalil Rudan. Resnik pa v bolj resnem tonu dodal: "Toliko je dobrih pesmi, da ne bo težko izbrati. Mislim, da bova izbrala tiste, ki jih ljudje najbolj poznajo. Mogoče bomo res kakšno pesem pozabili, ampak res jih je veliko, ki jih ljudje poznajo in jih še vedno pojejo, naj bodo to čisto nove ali pa zelo stare."