Miran Rudan o biografskem filmu: Ljudje me poznajo takšnega, kakršen sem

Miran Rudan je v družbi znanih obrazov predstavil svoj prvi dokumentarni film o svojem življenju, zanj pa je izbral pomenljiv naslov – Amen. Kot nam je povedal pevec, si je sam želel napisati biografijo, a ta ne bi tako prikazala njegovega življenja, zato je svojo življenjsko zgodbo povedal v obliki dokumentarnega filma. Ideja se je porodila prijateljevemu prijatelju pred približno dvema letoma, on pa je le privolil v sodelovanje. "Nisem si mislil, da bo potrebo toliko vsega narediti v dveh letih, ampak danes mi ni žal za to," pravi Rudan in dodaja, da se je čas zelo spremenil. Kot pravi, so prikazane lepe stvari, ki so se zgodile, a ga te ne ganejo, saj je človek, ki živi v trenutku in vedno strmi v prihodnost.

Glasbenik pravi, da ga ljudje poznajo takšnega, kakršen je tudi v resnici, čeprav so v preteklih letih o njem krožile razne govorice. "Film prikazuje takšnega Rudana, kakršen je Rudan v resnici bil in je zdaj še zmeraj," pravi pevec in na vprašanje, kdo bi ga zaigral, če bi bil to hollywoodski film, odgovarja, da je zelo zakompliciran človek, zato v njegove čevlje ne bi mogel stopiti nihče drug. "Amen je nekakšen zaključen, ni pa zares zaključek. Amen v smislu, da tako pač je. Glede na to, da je pred tremi tedni izšel singel s tem naslovom, gre veliko ljudi tudi pogledat, kaj pravzaprav ta beseda tudi pomeni. Ko sem bil otrok, je moj pokojni stari oče dostikrat, ko sem mu nagajal, vedno zaključil s 'Pika, amen.' Imam tudi tetovažo s to besedo, ki sem si jo dal narediti po poškodbi glave pred 25 leti, ves čas pa sem čakal, da bom lahko uporabil to besedo. Mislim, da je to pravi čas tako za pesem kot dokumentarni film," pa o samem naslovu dokumentarca pravi pevec, o filmu pa, da bo marsikoga spravil v smeh in v jok.