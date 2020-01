Miran Rudan: V življenju sem imel veliko srečo, ko sem imel nezgodo z motorjem

Skupina Pop Design v novo leto vstopa z novo pesmijo Sreča. Pesem govori o tem, da moramo vztrajati kljub vsem oviram v življenju in se vedno znova pobrati ter izkoristiti priložnosti, ki nam jih daje življenje.

Skupina Pop Design predstavlja videospot za novo pesem Sreča. FOTO: Menart Records

"Leto, ki je za nami je bilo zelo uspešno, imeli smo veliko odličnih koncertov, dobrih odzivov na zadnje izdane pesmi in videospote, 'Ne joči, da srce ne poči', ki na YouTube beleži že več kot milijon ogledov, 'Norcu podoben', ki ima skoraj dva milijonov ogledov, 'Vzela si moje srce', 'Vprašaj me kako živim', 'Nisem ti verjel', 'Reci, da si moja'… Letos praznujemo 35 let delovanja skupine in želimo biti še boljši, pokazati še več, dati ljudem še več. Našo publiko spoštujemo, zato jim želimo dati le najboljše," so pred izidom novega singla povedali člani skupine Pop Design.

Miran Rudan FOTO: Menart Records

Avtor besedila Miran Rudan pa je ob izidu pesmi Sreča povedal: "Že sam naslov pesmi pove, o čem teče beseda. O sreči. Ali jo imamo ali ne. Ali nas spremlja ali ne. Tudi sam sem imel v življenju veliko srečo, ko sem imel nezgodo z motorjem. Tako je v pesmi ujet tudi delček mojega življenja, saj si tako predstavljam srečo - sam sem dobil še eno priložnost, ko sem se prebudil iz kome in še večja sreča je bila, kar nihče ni pričakoval, niti zdravniki ne – da sem se takrat pobral, se ponovno naučil stvari, ki so bile samoumevne do padca, a jih je poškodba 'izbrisala'. Uspelo se mi je ponovno postaviti na noge in uspešno vrniti na glasbeno pot. Bistveno sporočilo je tudi to, da denar ne more kupiti sreče. Čeprav je vedno več ljudi, ki jih osrečijo materialne stvari, a tisto pravo srečo ne dosežemo z denarjem, ampak z odnosi, ljubeznijo, pozornostjo. Lahko imaš vse (v materialnem smislu), ampak si od znotraj prazen."

Hitrejše ritme nove skladbe sta ustvarila Majin Matjaž Vlašič, Martin Štibernik se podpisuje pod aranžma skladbe. Režijo videospota je skupina tudi tokrat zaupala dolgoletnemu sodelavcu Andreju Pratnemerju, ki je za snemanje določil dve lokaciji, ena je Hiša iluzij v Ljubljani, v kateri se je skupina zelo zabavala. Prav posebno vlogo v videu pa je pripadla prikupni psički Tori.

"Upamo, da smo tudi tokrat uspeli zadovoljiti pričakovanja naših poslušalcev in bo pesem 'Sreča', ki je tokrat ustvarjena v malo hitrejših ritmih, sprejeta kot vse naše zadnje izdane pesmi," še rečejo optimistično. Skupina, ki že tradicionalno predstavlja nove pesmi v januarju pravi, da za tem ni posebne zgodbe. "Vedno si vzamemo čas in ko smo s slišanim in videnim vsi zadovoljni, skladbo in videospot predstavimo našim poslušalcem. Čisto slučajno je že nekajkrat bilo to prvi mesec v letu. Pesmi ostanejo in v interesu nam je, da bodo naše pesmi pete še dolgo časa. Ne želimo, da je pesem aktualna le ob njenem izidu, potem pa se je ne bi nihče več spomnil. Vedno delamo dolgoročno," so povedali člani skupine.