Miran Rudan z novo pesmijo napoveduje svoj dokumentarni film Amen

Miran Rudan in inDesign so predstavili novo pesem, ki je tokrat nekoliko drugačna, kot smo jih vajeni od njih. "Sredi današnjega sveta, ki je pogosto prenasičen z vsem umetnim, pesem Amen odpira oči in srca. Je refleksija našega časa, ki postavlja pod vprašaj, ali še kdo resnično ceni preproste, a dragocene stvari v življenju. Danes lahko že vse dobiš v paketu, tudi ljubezen, a kaj, ko tega večina ne zna odpreti, kaj šele prav uporabiti," so besede, s katerimi je opisal svojo novo pesem in dodal, da nas besedilo spodbuja, da se ustavimo, razmislimo in zaživimo polnejše in pristnejše življenje.