Miran Rudan zapustil skupino Pop Design: Nismo našli skupnega jezika

Pri odločitvi in podpori na novi glasbeni poti sta se mu pridružila tudi druga dva najbolj prepoznavna člana sedaj že bivše skupine Pop Design, in sicer basist Tomaž Zajšek in klaviaturist Tomaž Pavlin . Skupaj z odličnim kitaristom Majem Vlašičem in bobnarjem Miho Recljem bosta del skupine Miran Rudan Band, ki bo nadaljevala začrtano glasbeno pot. Vse uspešnice, ki zaznamujejo glasbeno kariero Mirana Rudana in jih je občinstvo v vseh teh letih na koncertih vzelo za svoje in so zaradi tega že malodane ponarodele, bodo zaradi nove mladostne energije zagotovo zvenele še boljše in še bolj sveže.

Skupna pot članov skupine Pop Design se zaključuje. "Enostavno z nekaterimi člani nismo našli skupnega jezika za nadaljnje sodelovanje. Če vlagaš v celotno skupino in se trudiš po svojih najboljših močeh ter s srcem ustvarjaš nove pesmi, ne moreš mimo tega, da nekdo dela proti tebi, izda tvoje zaupanje in potem, ko se začnejo nizki udarci pod pasom – na tak način nima smisla vztrajati. Sam imam polno novih idej za nove pesmi, za katere upam, da bodo nadaljevale niz uspešnic, ki sva jih naredila v zadnjih devetih letih z Matjažem Vlašičem (Medena, Norcu podoben, Nisem ti verjel, Ne joči (da srce ne poči), Vzela si moje srce, Reci, da si moja, Vprašaj me (kako živim), Sreča)," je za 24ur.com povedal Miran Rudan , ki je sprejel odločitev, da je napočil čas, da se osredotoči na ustvarjalno delo, ki ga je začrtal v zadnjih trinajstih letih in ga nadaljuje s skupino Miran Rudan Band , ter ustvarjanje z Legendami .

"Vsekakor bo glede repertoarja ostalo enako. Velika večina pesmi, ki smo jih izvajali, je bila pesmi, ki sem jih "pripeljal" v skupino iz svoje samostojne kariere, in pesmi skupine Rendez Vous, pri kateri sem pel, ter seveda zadnjih devet pesmi, ki sem jih izdal pod imenom Pop Design in so v bistvu pesmi, ki sva jih naredila z Matjažem Vlašičem in katere sem prepustil, da izidejo pod imenom Pop Design, čeprav bi jih lahko izdal pod imenom Miran Rudan, vendar sem vedno dal prednost skupini, za katero sem zadnja leta ustvarjal in se trudil, da jo pripeljem do točke, kamor smo prišli s pesmijo Medena," pojasnjuje Rudan. Naj ob tem omenimo, da je videospot za uspešnico Medena v zgolj štirih mesecih na YouTubu presegel milijon ogledov, številka pa še narašča.

Nova ekipa pa tudi že pripravlja nove pesmi: "Načrti so takšni, kot so bili do sedaj. Ustvarjati nove pesmi in koncertirati. Sicer z delno spremenjeno zasedbo, ki pa je prinesla nove ideje in novo energijo, ki smo jo vsekakor potrebovali. Idej mi ne primanjkuje in kmalu začnemo z ustvarjanjem nove pesmi. Kdaj bo izšla, je zdaj prehitro reči, potrudili pa se bomo, da čim prej."

Prvi, ki je čestital Miranu na novi in obenem stari poti, je njegov glasbeni prijatelj iz Legend, Vili Resnik. Tudi Vili Resnik je konec devetdesetih let sprejel podobno odločitev. Zato ve, kako težko in odgovorno jo je sprejeti.