Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami

Miran Rudan velja za enega najbolj prepoznavnih slovenskih pop glasbenikov. Na glasbeni sceni je prisoten že več kot štiri desetletja, v tem času pa je ustvaril opus pesmi, ki so zaznamovale različne generacije poslušalcev. S svojo zasedbo inDESIGN je poslušalce v novem letu razveselila s svežo pesmijo.

Hočem te je nastajala tiho in iskreno, brez velikih besed, ter iz občutka, ki ga vsi poznamo, a ga redko upamo povedati naglas: "Hočem te govori o odnosu, ki se gradi skozi čas, preizkušnje in vsakdanje trenutke. O ljubezni, ki ni samoumevna, temveč zraste iz zvestobe, hvaležnosti in globoke povezanosti. Pesem izstopa po svoji neposrednosti in čustveni iskrenosti, s katero se lahko poistoveti vsak, ki ima ob sebi osebo, ki jo ima rad, jo spoštuje in ji je hvaležen, ker je v dobrem in slabem ob njem," pove Miran.

MIRAN RUDAN HOČEM TE4 FOTO: Jaka Bizjak

Ob izidu pesmi so v svet poslali tudi nov videospot, ki razkriva zrelo, osebno in čustveno plat Miranovega ustvarjanja. Na avdicijo za glavni vlogi v njem pa se je prijavilo več kot 350 parov. "Na koncu smo prepustili izbiro ženskemu delu ekipe in delo je bilo opravljeno fenomenalno. Par se je odrezal vrhunsko in zelo dobro pašeta skupaj," je razkril Rudan. Glavni vlogi sta tako pripadli Dragi in Mihi Potočniku, ki sta s svojo zaljubljenostjo dodala piko na i. Pod melodijo se tokrat podpisuje kitarist zasedbe inDESIGN Maj Vlašič, besedilo pa je napisal Miran Rudan. Čigavo mnenje pa Miran najbolj ceni? Mnenje svoje 93-letne mame, ki je imela čast novo pesem slišati pred premiero.

Novo pesem je prva slišala Miranova mati, ki je njegova največja oboževalka. FOTO: Jaka Bizjak