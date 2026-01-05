Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami

Ljubljana, 05. 01. 2026 17.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.J. Ota Širca Roš
Novo pesem je prva slišala Miranova mati, ki je njegova največja oboževalka.

Miran Rudan z novo pesmijo Hočem te razkriva osebno plat svojega dolgoletnega ustvarjanja in poslušalcem zapoje o ljubezni. Sporočilo pesmi je kratko, a povedno. Pred premiero pa je pevec Hočem te najprej zavrtel svoji 93-letni mami, ki ostaja njegova največja podpora.

Miran Rudan velja za enega najbolj prepoznavnih slovenskih pop glasbenikov. Na glasbeni sceni je prisoten že več kot štiri desetletja, v tem času pa je ustvaril opus pesmi, ki so zaznamovale različne generacije poslušalcev. S svojo zasedbo inDESIGN je poslušalce v novem letu razveselila s svežo pesmijo.

Hočem te je nastajala tiho in iskreno, brez velikih besed, ter iz občutka, ki ga vsi poznamo, a ga redko upamo povedati naglas: "Hočem te govori o odnosu, ki se gradi skozi čas, preizkušnje in vsakdanje trenutke. O ljubezni, ki ni samoumevna, temveč zraste iz zvestobe, hvaležnosti in globoke povezanosti. Pesem izstopa po svoji neposrednosti in čustveni iskrenosti, s katero se lahko poistoveti vsak, ki ima ob sebi osebo, ki jo ima rad, jo spoštuje in ji je hvaležen, ker je v dobrem in slabem ob njem," pove Miran.

MIRAN RUDAN HOČEM TE4
MIRAN RUDAN HOČEM TE4
FOTO: Jaka Bizjak

Ob izidu pesmi so v svet poslali tudi nov videospot, ki razkriva zrelo, osebno in čustveno plat Miranovega ustvarjanja. Na avdicijo za glavni vlogi v njem pa se je prijavilo več kot 350 parov. "Na koncu smo prepustili izbiro ženskemu delu ekipe in delo je bilo opravljeno fenomenalno. Par se je odrezal vrhunsko in zelo dobro pašeta skupaj," je razkril Rudan. Glavni vlogi sta tako pripadli Dragi in Mihi Potočniku, ki sta s svojo zaljubljenostjo dodala piko na i. Pod melodijo se tokrat podpisuje kitarist zasedbe inDESIGN Maj Vlašič, besedilo pa je napisal Miran Rudan.

Čigavo mnenje pa Miran najbolj ceni? Mnenje svoje 93-letne mame, ki je imela čast novo pesem slišati pred premiero.

Novo pesem je prva slišala Miranova mati, ki je njegova največja oboževalka.
Novo pesem je prva slišala Miranova mati, ki je njegova največja oboževalka.
FOTO: Jaka Bizjak

Miran je pred kratkim na družbenih omrežjih namreč delil fotografijo s svojo mamo, s katero ima že vse življenje zelo lep odnos in ob tem razkril, da je njegova največja podpora v življenju.

Že večkrat je poudaril, da ga mama ponosno spremlja in podpira tudi na njegovi glasbeni poti, tudi po vseh teh letih ustvarjanja. "Mama je slišala novo pesem Hočem te in pogledala videospot. Takoj je dala zeleno luč za premiero," se je v objavi pod fotografijo pošalil Miran in dodal: "To, da jo še vedno imam, mi ogromno pomeni."

miran rudan nova pesem hočem te

JunioR iz periferije in skrivnostni Dove Ellis z dvojnikom

SORODNI ČLANKI

Praznik pršuta in terana pričaral čarobno vzdušje

Rudan in Resnik nadaljujeta skupno pot po slovenskih odrih

Vili Resnik in Miran Rudan o skupni različici pesmi: Bodimo ponosni na to, kar imamo!

Plestenjak in Rudan: Pesem je kot pozdrav iz kuhinje, preden sledi večerja

Jan Plestenjak si je v novi pesmi zaželel Mirana Rudana: Takoj je rekel ja

Noč na Vrhniki: Čuki, Siddharta in Miran Rudan zabavali več kot 12.000 ljudi

Miran Rudan in Vili Resnik zakopala bojno sekiro in združila moči

Miran Rudan o biografskem filmu: Ljudje me poznajo takšnega, kakršen sem

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nova mala zvezda: Igor Drvenkar pozdravil hčerko Liro
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
zadovoljna
Portal
Veljal je za najlepšega, danes pa ...
Pomotoma zamenjana prtljaga razkrije torbo polno diamantov
Pomotoma zamenjana prtljaga razkrije torbo polno diamantov
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
vizita
Portal
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'
Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
cekin
Portal
Denarno nadomestilo za brezposelnost 2026 - preverite novosti
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
moskisvet
Portal
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?
Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
Kdaj bi morali večerjati pozimi?
Kdaj bi morali večerjati pozimi?
dominvrt
Portal
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
okusno
Portal
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
voyo
Portal
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428