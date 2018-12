Mirko Grozny: Nihče ni slabši od najboljšega ali boljši od najslabšega

Mirko Vorkapić je prek raperja Atile, dejanskega borca v ringu, zdaj postal Mirko Grozny, ki predstavlja novo ploščo Afera Majda Holc. Kdo je skrivnostna Majda, ki ji je posvetil ploščo, kako še naprej vztraja na poti borca, o domači rap sceni in še čem, smo ga povprašali v intervjuju.

Mirko Grozny v videospotu Svet je sLep. FOTO: Izvajalec

Mirko, čestitke za najboljši uvod (intro) na slovenskem rap nebu! Malokdo toliko resnic, četudi samoironičnih pove že v samem uvodu albuma ... Haha, hvala. Ampak predvsem hvala Pižami in Jizahu. Vedel sem, da sta primerna za ta »izziv« in zato sem ju tudi povabil na intro in outro albuma. Nujna prisotnost zaokroži koncept albuma Afera Majda Holcin oriše poanto osrednjega sporočila – samorefleksija je mama! Kako si od Atile, Mirka borca, prek plat Teorija Đorđe Kesić, Borec v meni, Mesto je mrtvo, zdaj postal Mirko Grozny – očitno še vedno ostajaš borec? Borec sem vedno bil in vedno bom. Če si sposodim naslov Došinega komada Drugač ne znam. Cela moja identiteta, že od malih nezavednih nog, je bila skonstruirana okrog ideje o borcu, o šampionu. Slednje presega okvirje borilnega štirikotnika. Šampion/borec je namreč tisti, ki svoj uspeh, znanje in moč deli z ljudmi; je tisti, ki jih povleče za seboj, ko obupajo. Nikoli ni zvezdnik, ampak je vzornik. To je seveda ideal, ki ga zasledujem in ne pomeni, da menim, da vse to poosebljam. Skušam pa, borim se, kajti 'boj je svoboda'. Tako da se od Atile do Groznega v tem pogledu ni spremenilo prav nič. Sam vzdevek Mirko Grozny je mešanica samoironije in dejanske temne plati moje osebnosti. Pred leti mi ga je ob neki priložnosti nadel Sajkoslavov brat Uroš in zdelo se mi je, da je trenutek primeren za uradni prihod Groznega Mirka (smeh).

Za grafite si pred leti dejal, da so stenske tetovaže, besedilo pa sestavil zgolj iz teh sloganov po staneh. Kakšen pristop imaš na novi plati Afera Majda Holc? Kdo pravzaprav je Majda Holc, o kakšni aferi je govora? Tisti komad je res imel zanimiv koncept, sploh če ga gledamo v celem paketu. Je namreč edina pesem na albumu Mesto je mrtvo, za katero sem naredil vse (glasbeno podlago oz. "beat", videospot), razen besedila. Tega so zame in someščane nezavedno več let pisali grafitarji. Plata Afera Majda Holcpa je zelo drugačna. Predvsem je poskočna, vesela, zabavna, v smislu sporočilnosti pa se odmikam od moraliziranja in pridiganja z odra, ampak pripovedujem zgodbe. Torej se premikam od teorije k praksi. Majda Holc je oseba, ki mi je pomagala pogledati na svet skozi drugo prizmo, predvsem na način, da sebe ne ločujem od problema. Tega pa seveda človek ne more storiti, če se ne razosebi in če pri tem njegovi samozavesti ne uspe poraziti ega. To seveda odpira pot norčevanju iz drugih skozi sebe in iz sebe skozi druge. Nihče, tako Majda, ni slabši od najboljšega in prav tako ne boljši od najslabšega. To so nekatere od stvari, ki mi jih je zaupala Majda, ki se sicer, razen z imenom, ne želi izpostavljati. S katerimi temami se še ukvarjaš na plati, katera so poglavitna sporočila, ki jih hočeš posredovati? Ukvarjam se s sodobnim časom, posledicami življenja na socialnih omrežjih, človeškimi odnosi, teorijami zarote, blatenjem svoje raperske in borilne kariere, iskanjem navdiha, zlorabo popularnih substanc … Verjameš, da lahko z glasbo narediš spremembo, premik v glavah nekaterih ljudi? To je dejstvo. V teh desetih letih ustvarjanja mi je pristopilo ali pa mi pisalo precej ljudi, ki so mi povedali, da so jim določene pesmi spremenile del pogleda na svet, jih odvrnile od nekaterih dejanj ali pa jih prepričale v dejanja. Seveda sama glasba ne more povzročiti tektonskih premikov. Lahko pa postane del širšega družbenega konteksta. Navsezadnje glasba je, če je vsaj približno iskrena, zrcalo družbe.

Afera Majda Holc – edina afera o kateri nihče nič ne ve? FOTO: Izvajalec

Plošča se zdi raznolika, imaš nekaj sodelovanj, poleg samplov in beatov je slišati pravo kitaro, kdo je sicer poskrbel za produkcijo, grafično podobo? Glasbeni koncept, za katerim je seveda stal Timo Radovič, izvira iz baze samplov in inštrumentalne nadgradnje za katero so poskrbeli številnih glasbeniki. Kitaro je igral Borut Perše – Hefe, bas Črt Zorko, saksofon in flavto Matic Mikola, bobne Martin Zajc, klaviature Sandra Erpe, harmonike, trovente in pevski vokal pa je s poslušalci delil izjemni Demir Demko. Za grafično podobo albuma sta poskrbela Matjaž Povšič in Matjaž Lokovšek, medtem ko je za osrednje tri videospote poskrbel Andrej Srebrnjak (Woodsman Digital), medtem ko je videospot Razpaljotka dirigiral Rok Kadoič (NoGravity). Zlato je imel komad (in album) Svet je lep, ti imaš Svet je sLep? V čem meniš, da je "svet dejansko slep"? Če dejansko poslušamo prvo Zlatkovo ploščo, lahko v njej zaznamo veliko več borbe, muke in frustracije kot bi lahko sklepali iz naslova. Čora je govoril o svojem okolju, odraščanju in aspiraciji, da bi se iz teh razmer dvignil. Opisoval je realnost, moja pesem pa govori o virtualni paralelni normalnosti. O svetu, ki nam daje lažno zatočišče pred realnostjo o kateri je govoril Zlatko. Namesto, da bi se torej z njo spopadli z optimizmom in pri tem seveda prejemali udarce, se raje zatekamo k socialnim omrežjem in na njih iščemo potrditev svoje vrednosti. In v tem ni zmage, ker ni borbe. V praksi to pomeni, da na družabnih profilih ljudem predstavljamo ideal svojega življenja in ne resničnosti vsakdan, ki je često tudi mukotrpna. Zato objavljamo le fotografije srečne družine, zaobljenih trebuščkov, izletov, potovanj, petičnih krožnikov, glamuroznih večerov, da bi ljudem dali vtis, da smo srečni. S tem drugi ljudje, ki najbrž živijo isto realnost kot mi, postajajo nesrečni, saj njihovo življenje ni podobno lažni realnosti, ki jim jo predstavljamo. Nato se vloga zamenja, in tisti, ki smo včeraj preštevali "všečke", danes v službi zamorjeno gledamo v utrinke potovanja nekega prijatelja po burmanskih džunglah. Pri tej pesmi bi izpostavil tudi to, da je konceptualno zapisana tako, da je druga kitica povsem zrcalni odgovor na prvo. Zdi se, da si vedno mel "old school" flow, sam priznavaš, da si popravil izgovorjavo, kaj se v hip-hopu, poleg omenjenega, tebi zdi najbolj pomembno? Najbolj pomembno se mi zdi, da stojiš za tistim, kar rečeš. Sledim mantri: "Ne omenjaj stvari, za katerimi ne moreš stati." Potem seveda sledi karizma, prezenca, vokal, ritmika, sporočilnost, izibra beatov itd. Skratka, rap je veliko bolj kompleksen glasbeni žanr kot si nekateri to še danes predstavljajo. Seveda lahko vse skupaj vzameš z levo roko, ne vlagaš truda, ali pa se enostavno "preseravaš" pod pretvezo umetnosti.

V Razpaljotki sta skupaj s Sajkoslavom, nekateri komentirajo, da imata "slovanski flow", kaj praviš na to? Sajkoslav je "najljubši raper tvojega najljubšega raperja". Gre za MC-ja, ki ima, kot eden redkih pri nas, veliko večino zgoraj naštetih kvalitet. Ne gre pa za zelo produktivnega izvajalca v smislu izdaje solo projektov, a kadar se pojavi naredi "lom". In to je dokazal tudi na Razpaljotki.Slovanski flow pa seveda imava, če prihajava iz blokov, kjer živi delavska kultura, kjer se kujejo nove besede (žmohtnorečja) in kjer se je ajvar s sirom (smeh). Nekoč si dejal, da so "tvoje primarno poslušalstvo borci", kaj meniš danes? Še vedno menim, da je temu tako. Ponavljam, borec ni samo tisti, ki se ukvarja z borilnimi veščinami. Največji borci so tisti, ki se prebijajo s 300, 400, 500 evri skozi mesec. Za njih pišem, za njih rapam, za njih boksam, ker sem tudi sam (bil) del te zgodbe. Ob poslušanju albuma človek dobi občutek, da ti je zdaj dejansko marsikaj jasno, da si postregel z zrelim albumom, ki se posluša od začetka do konca, v enem šusu, 18 komadov ... Težko bi dejal, da sem dosegel zrelost. Zdi se mi, da bi začel stagnirati, če bi takšno mnenje sprejel. Moj namen je iskati zrelost, se razvijati in napredovati v tej smeri. Človek, ki trdi zase, da je pameten, je verjetno precej neumen. Umetnik, ki se začne obnašati kot umetnik, je verjetno na tej točki prenehal biti umetnik itd. Se pa strinjam, da je ta album v nekem smislu dosegel stopnjo napredka in da je verjetno bolj refleksiven od ostalih.

Mirko in Demir Demko v videospotu Popaliđuma. Vas na koga spominjata? FOTO: Izvajalec

Po spletu je veliko primerjav, kakšen je bil rap v 90. do tam do cca. 2005 in kako je šlo s trapom in emo rapom v tri krasne ... Kaj meniš o tem, najbrž se poleg tega, kar je zgolj popularno, najde marsikaj dobrega, samo je v morju vsega to malce težje najti? Jaz osebno ne bi bil preveč agresiven v kritiki. Po mojem mnenju je to samo ena faza, ki ji ni potrebno dajati preveč pozornosti, kajti ravno pozornost, čeprav negativno, jo dela še bolj popularno. Verjetno bo za to fazo prišlo drugo, bolj kreativno obdobje. Pa tudi sedaj se najde veliko dobrih ustvarjalcev, ki bogatijo kulturo. Ravno zato menim, da bi bilo morda bolje govoriti o Kendricku Lamarju, Denzelu Curryju, Flat Bush Zombies in še nekaterih kot pa se zgražati nad (neomenijihmirko) pajaci, ki s tem postajajo le še bolj popularni. "Ne hrani trolov" in "ne dviguj popularnosti slabim ustvarjalcem".To ne velja samo za glasbo, tudi za resničnostne šove in včasih celo politiko. Promocijo v Novem mestu si imel v brivnici, sliši se neobičajno, a izvirno ... kam in kako boš Majdo Holc popeljal in predstavil drugod po Sloveniji? Brivbarnica pri Edisu je trenutno edini še živeči "plac" za razvoj kulture v Novem mestu. Po nasilni izselitvi Narodnega doma in (začasnem) zaprtju Lokal Patriota v tem mestu ne dogaja prav veliko. Po drugi strani pa Brivbarnica živi (s) hiphop kulturo v Novem mestu in ljudje vedo, po kaj prihajajo. Dogodek je bil zelo uspešen, prostor smo napolnili, vzdušje je bilo izjemno, pelo in plesalo se je med koncertom in še dolgo v noč. Sedaj sledijo nastopi po drugih slovenskih mestih. 28. decembra v Postojni, 12. januarja na Ptuju, 25. januarja v Ljubljani (Gala Hala) ter 26. januarja v Velenju, še nekaj lokacij in datumov pa čaka na potrditev.