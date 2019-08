Mirko Grozny v 'izštekano-kavčarsko-spontanem' vzdušju

Gre predvsem za vrhunske glasbenike. Glede na glasbeno znanje bi prej rekel, da sem jaz njihov spremljevalec. Vadili seveda smo, ampak predvsem imamo radi improvizacijo. Oni so jazzisti, jaz raper. Ena od pomembnih komponent obeh žanrov je seveda sposobnost improviziranja, spontanost. Ob takšnem pristopu, kakšne napake, ki se prikradejo, ne zvenijo tako grozno, kot bi sicer. Pomemben je tok in vzdušje.

Takšne stvari je vedno težko napovedati, ker res ne moreš nikoli vedeti, kaj se bo prijelo. Se mi pa zdi to zelo dobro za bande in izvajalce, ker nam nudi platformo preko katere nas lahko občinstvo bolje spozna. Poleg tega vidim potencial KOOB-a tudi v tem, da je odlična referenca za nastope. Če nisi nek uveljavljen izvajalec, lahko organizatorjem dogodkov enostavno pošlješ povezavo z Youtuba. Tako obstaja večja verjetnost, da te kdo opazi in povabi na kakšen špil.

Jaz jih vidim kot novomeško različico ameriških Tiny desk koncertov, kot jih poznamo z YouTuba. Ideja je, da se izvajalci predstavijo v "unplugged" izvedbi v "kavčarskem", spontanem vzdušju. Najbolj zanimivo in domisleno pri vsem skupaj se mi zdi to, da gre za javni dogodek, ki pa je objavljen šele dve uri pred začetkom na družbenih omrežjih, Instagramu in Facebooku. Kdor je buden, pride. Cilj torej ni napolniti majhno sobo, ampak predvsem posneti neko spontano vzdušje v bandu.

Mirko, kaj so to KOOB sessions?

Bistvo je torej v sproščenosti in spontanosti, zares se pokaže, kako dober je kdo "v živo", so ti tovrstne zadeve všeč in kaj meniš, da je največja prednost takih nastopov?

Točno tako. V studiu se da (veliko bolj) manipulirati z zvokom, skriti pomanjkljivosti, naličiti podobo vokala in inštrumentov. V živo pa je zgodba malce drugačna. Navsezadnje glasba v osnovi ni bila mišljena kot nekaj, kar se bo snemalo, ampak nekaj, kar se bo ustvarjalo tam, na mestu, "direktno v faco". Mnogi hip-hop pionirji so bili denimo precej razburjeni in začudeni, ko so Sugarhill Gang leta 1979 posneli in izdali prvo uradno rapersko pesem Rapper's delight.

Kdaj bo Majda Holc spet rovarila po Sloveniji?

Poletje je. To pa pomeni, da je nastopov kar precej, predvsem konec avgusta. 23. 8. nastopam v Črnomlju na dogodku Črnfest. Tam bodo še nekateri slovenski rap izvajalci, kot sta Drill in Massayah ter hrvaška senzacija Vojko V. Že naslednji dan, v soboto 24. 8., pa skupaj z Illuminati zasedemo nabrežje Ljubljance, ko bomo v Špici. Zadnjega avgusta pa bom v solo izvedbi v Mladinskem centru Krško, poleg cele vojske slovenskih rimoklepačev.