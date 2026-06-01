Mirko: Vedno skušam stvari narediti malo drugače

"Vedno skušam stvari narediti malo drugače in jih temu primerno tudi zapakiram. Naslovnica plošče Vojna in Mirko je v obliki ikone, njegova posebnost pa je tudi ta, da je na nek način živ album, ker tehnologija danes to tudi omogoča. Pesmi so na USB-ju, kjer je stvar zaključena, potem pa je tukaj še QR-koda, s pomočjo katere se bo sčasoma dalo poslušati še vedno nove dodatne komade," nam je pred izidom že osmega albuma povedal Mirko, ki se je za obliko ikone odločil zaradi naslova, predvsem pa zato, ker jo lahko poslušalci obesijo na steno.

Mirko Vorkapić FOTO: Damjan Žibert

Veliko časa si je vzel tudi za videospot, saj je od idejne zasnove do končnega izdelka trajalo skoraj leto dni. "Bilo je veliko dela, saj je koncept protoslovanski. Dogajanje je postavljeno v gozd, prišli smo tudi na idejo, da vključimo narodne noše, ki sicer niso narejene po znanih kopitih, ampak je trajalo, da so bile obleke narejene. Potrebno se je bilo uskladiti s celo ekipo, saj mi nismo profesionalci, a dobiti 10–12 ljudi na kup ni najbolj preprosto," nam je povedal Mirko, ki pravi, da se je potrebno zelo organizirati, da takšni projekti ugledajo luč sveta.