Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Mirko: Vedno skušam stvari narediti malo drugače

Ljubljana, 01. 06. 2026 18.35 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver Simon Vadnjal
Mirko Vorkapić

Naš novinarski kolega portala 24ur.com Mirko Vorkapić je oseba številnih talentov, ki poleg medijske kariere že vrsto let deluje kot borec v ringu tajskega boksa in ustvarjalec slovenskega hip hop žanra. Aktualna pesem Himna je del njegovega že osmega studijskega albuma, naslovljenega Vojna in Mirko. Album je tudi v oblikovalskem smislu primer inovativnega prepleta tradicije ter sodobne tehnologije.

"Vedno skušam stvari narediti malo drugače in jih temu primerno tudi zapakiram. Naslovnica plošče Vojna in Mirko je v obliki ikone, njegova posebnost pa je tudi ta, da je na nek način živ album, ker tehnologija danes to tudi omogoča. Pesmi so na USB-ju, kjer je stvar zaključena, potem pa je tukaj še QR-koda, s pomočjo katere se bo sčasoma dalo poslušati še vedno nove dodatne komade," nam je pred izidom že osmega albuma povedal Mirko, ki se je za obliko ikone odločil zaradi naslova, predvsem pa zato, ker jo lahko poslušalci obesijo na steno.

Mirko Vorkapić
Mirko Vorkapić
FOTO: Damjan Žibert

Veliko časa si je vzel tudi za videospot, saj je od idejne zasnove do končnega izdelka trajalo skoraj leto dni. "Bilo je veliko dela, saj je koncept protoslovanski. Dogajanje je postavljeno v gozd, prišli smo tudi na idejo, da vključimo narodne noše, ki sicer niso narejene po znanih kopitih, ampak je trajalo, da so bile obleke narejene. Potrebno se je bilo uskladiti s celo ekipo, saj mi nismo profesionalci, a dobiti 10–12 ljudi na kup ni najbolj preprosto," nam je povedal Mirko, ki pravi, da se je potrebno zelo organizirati, da takšni projekti ugledajo luč sveta.

"Glede na to, da imam veliko obveznosti, mi je to tudi kot nek ventil. Saj je delo, ker se ukvarjaš s tem toliko časa, tudi z izdelavo kostumov, kompilacijo in dizajnom, je pa po drugi strani tudi sprostitev," je še dodal raper, ki pravi, da je tematsko pri albumu izhajal predvsem iz sebe: "Ta album ima veliko več moje introspekcije. Tudi v meni se dogaja ta preplet dobrega in slabega, mirnega in mogoče tudi agresivnega. Vse skupaj. Eno v drugem."

mirko himna rap pesem videospot

Nekatere gredo nazaj, nekatere pač strumno naprej

24ur.com Mirko: Rap je ob športu in novinarstvu moj ventil
24ur.com Avtomobili: Sijaj štirih desetletij glasbenega ustvarjanja
24ur.com Talent iz prve sezone uspešno nadaljuje glasbeno kariero
24ur.com Glasbeni prvenec jazzerja in raperja: Najin proces je precej intuitiven
24ur.com Triiiple: Največji napredek vidim v svoji očetovski vlogi
24ur.com Masayah: Okolica bo uspeh priznala, ko ga prizna večina
24ur.com Metalsteel: Spomenik organski prvinskosti heavy metala
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slavni 48-letni igralec se je razveselil prihoda sina
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec se je razšel s to lepotico
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
vizita
Portal
15 minut je lahko življenjskega pomena
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
cekin
Portal
Znova višje plače v javnem sektorju
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
moskisvet
Portal
Ralf Schumacher v Saint-Tropezu rekel "da" svojemu partnerju
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
dominvrt
Portal
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
okusno
Portal
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Babičino pecivo s sadjem
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744