Mirna Reynolds se vrača po 10 letih

Za izpovedno besedilo in spevno melodijo pesmi Makova polja sta poskrbela Igor Amon Mazul in Mirna Reynolds, pod aranžma skladbe pa se je podpisal Tomi Valenko.



Poleg precej drugačne zvočne podobe, ki jo ponuja skladba Makova polja, pa je Mirna Reynolds tokrat poskrbela tudi za vizualno presenečenje, kar dokazujejo nove fotografije, ki jih je za njo ustvaril fotografMatjash Fartek. Tako je Mirna Reynolds danes popolno nasprotje Mirne Reynolds, ki smo je bili vajeni pred leti. Iz debelušne punce, ki je prepevala dvoumne pesmice, se je prelevila v zrelo in samozavestno žensko.



Skladba Makova polja pa je samo začetek uspešnega sodelovanja in pristnega prijateljstva, ki sta ga našla Mirna Reynolds in Igor Amon Mazul. Tandem namreč načrtuje še veliko skupnih projektov in obljublja, da je to le prvi kamen, ki sta ga položila. Kot pravita, sta v avtorskem smislu duši dvojčici, ki sta se končno našli, da se dopolnjujeta in skupaj ustvarjata čudovite stvaritve.