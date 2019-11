Misica Danijela Burjan si je izbrala zanimivo umetniško ime

Danijela Burjanse je podala v glasbene vode. Glede na interese mednarodne glasbene industrije ter tako domačih kot tujih založb si je temu primerno nadela tudi novo umetniško ime BURYANA, kar je dejansko izpeljanka iz njenega priimka, vendar ima svoj pomen in zgodbo.

Buryana je redka nepalska roža, ki raste v Tibetanskem gorovju in je podnevi bele barve, ponoči se pa transformira v rdeče/modro/UV barvo. Ime pomeni navdih za vznemirjenje, prijaznost in odprtost. Sposobnost transformacije je pa nekaj, kar Danijela zna pokazati. Med petjem se prelevi v energično, samozavestno in zapeljivo izvajalko, ki ji scenski nastop ni tuj, saj ima izkušnje kot foto model in ne nazadnje kot nekdanja Miss Earth Slovenije.

"Rada bi se predstavila javnosti kot umetnica z originalno dodano vrednostjo. S glasbo želim predstaviti del sebe, ki ga občinstvo še ne pozna,"je povedala o novi skladbi.