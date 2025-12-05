Izrael ostaja del Evrovizije, je odločitev EBU, ki odmeva po celem svetu. Zaradi tega so se že zvrstili bojkoti nekaterih držav, med njimi tudi Slovenije. A kaj odločitev pomeni za tekmovanje, ki je desetletja združevalo Evropo? "Mislim, da se Evroviziji ne piše prav dobro," ocenjuje novinar Denis Bende Živčec. Naši sogovorniki poudarjajo, da gre za dvoličnost odločevalcev, ki so pred leti zaradi vojne v Ukrajini diskvalificirali Rusijo.

Po mesecih ugibanj je v četrtek postalo jasno, da Izrael ostaja del tekmovanja za Pesem Evrovizije, kar je povzročilo napovedane bojkote več držav, med njimi Slovenije, Španije, Nizozemske in Irske. Nemudoma po odločitvi je bilo slišati besede, da gre za konec Evrovizije, kot smo jo poznali doslej. A novinar in velik poznavalec glasbenega tekmovanja Denis Bende Živčec je za 24ur.com ocenil, da je bilo Evrovizije, kakršno smo poznali, "konec že davno".

Izrael ostaja del Evrovizije FOTO: AP icon-expand

"Bilo je le še vprašanje časa, kdaj bo implodirala pod lastno težo in težo nerazrešenih in nikoli zares dobro obravnavanih vprašanj o tem, kaj bi kot festival sploh rada bila. Političen ali nepolitičen dogodek? Družinski program ali platforma za širjenje ultimativne strpnosti in seksualne osvobojenosti? Dobičkonosen projekt ali romantična ideja o mednarodni povezanosti, ki pušča politiko pred vrati, ali festival, ki se za všečnost trudi predvsem v državah, ki so za njeno izvedbo finančno in produkcijsko pomembne? Tekmovanje dvojnih meril? Trenutni razkol med sodelujočimi državami bo zagotovo pustil veliko rano in zamero, predvsem zato, ker se zdi, da se prireditev promovira kot 'zgolj glasbena' samo takrat, ko ji to ustreza," je povedal.

Po njegovih besedah se je s tem dejanjem pokazalo, da prireditev v zadnjih letih vendarle ni bila le glasbeni spektakel. "Mislim, da se Evroviziji ne piše prav dobro. Bo preživela, zmeraj je, packa na ugledu bo ostala. In zdaj nam je mnogo bolj jasno, za kakšen projekt pravzaprav sploh gre," je dodal. Čeprav odločitev ni bila nepričakovana, pa je predsednik Kluba ljubiteljev evrovizijske popevke OGAE Slovenija Jan Vehar poudaril, da Evropska radiodifuzna zveza (EBU) ni glasovala o sodelovanju Izraela. "Namesto tega so potrdili le spremembe pravil in s tem dovolili njegovo udeležbo. To pomeni, da je odločitev za mnoge trdno utrdila prepričanje, da glasba in kultura ne moreta biti nad vrednotami, kot so mir, pravičnost in spoštovanje človekovih pravic," je povedal za 24ur.com.

"Duša tekmovanja, ki je temeljila na integriteti, spoštovanju in kulturni raznolikosti, bo vsekakor okrnjena," je dejal Vehar. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Rusijo diskvalificirali, ne pa tudi Izraela

Glasbenemu tekmovanju in njegovi organizatorici EBU so po takojšnji diskvalifikaciji Rusije po napadu na Ukrajino in podpori Izraela kljub vojni v Gazi mnogi očitali dvoličnost. Kot je za 24ur.com povedal direktor agencije Taktik Matjaž Klipšteter, gre pri tem tudi za dvojna merila. "Gre preprosto za to, da se nekatere lažje izloči kot druge. /.../ Mogoče je bilo Evropi lažje glasovati v prid Izraela, ker se ne počuti tako obkrožena kot s strani Rusije," je poudaril. Kot razlaga Živčec, iz tega izhaja, da obstajajo države, ki jim "na podlagi simpatičnosti" odpuščamo nasilje. "Drznil bi si sklepati, da je bila Rusija za prireditev finančno in produkcijsko manj pomembna od Izraela. Z manj zavezniškimi državami, ker se ne spomnim, da bi se Nemčija ali Avstrija, ki se zdaj, zaradi neprikritega občutka zgodovinske krivde, najbolj goreče zavzemata za Izrael, takrat kakor koli oglasili. Mrtev človek je mrtev človek, ne glede na to, kako simpatična ali antipatična država ga je ubila," je dejal.

"Mislim, da se Evroviziji ne piše prav dobro. Bo preživela, zmeraj je, packa na ugledu bo ostala," meni Denis Bende Živčec. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Avstrija in Nemčija sta ob vse glasnejših pozivih k bojkotu v zadnjih mesecih namreč odločno podprli nastop Izraela na tekmovanju, ob tem pa sta pogojevali svoj nastop z nastopom Izraela. Odhod Avstrije kot gostiteljice in Nemčije kot članice držav velikih pet, ki v evrovizijsko blagajno vlagajo največ, bi za tekmovanje pomenil velik udarec. A velik (finančni) udarec pomeni tudi odhod Španije, prav tako članice velikih pet. "Da umik tako velike države zvezo EBU zelo boli, kažejo tudi namigi in govorice, da naj bi k sodelovanju na izboru vabila nove države, celo Kanado. Prireditev, katere stroški zaradi izjemne produkcije in splošne draginje rastejo iz leta v leto, potrebuje denar, oglaševalce, slednji pa potrebujejo gledalce. Odstop Slovenije je pomemben predvsem na simbolni ravni. To, da se je za umik iz moralnih razlogov odločila država, ki jo zdaj nekateri poskušajo odpikati kot nepomembno, je na festivalu, ki tako rad opeva mir in ljubezen, najbolj evrovizijsko slovensko dejanje v zgodovini," je ocenil Živčec.

Po besedah Veharja ima odhod Španije tako simbolen kot realen pomen. "Njihova odsotnost pomeni izgubo raznolikosti, izkušenj in zgodovine, ki je bila doslej tradicionalno del tega formata. /.../ Namesto tega postaja Pesem Evrovizije poligon geopolitike in interesov. Odhod delčka 'velikih pet' to jasno potrjuje. To bo močno vplivalo na kredibilnost, dosegljivost in mednarodno percepcijo tekmovanja," je povedal.

'Očitno se da kupiti udeležbo na tekmovanju'

Da je z denarjem mogoče kupiti marsikaj, pa dodaja Klipšteter. "In tako se da očitno kupiti tudi udeležbo na tekmovanju, ne glede na to, kako se nekaterim to zdi sporno," je poudaril. Po njegovih besedah je pomembno vlogo pri pozivih k bojkotu igral nastop letošnje izraelske tekmovalke Yuval Raphael, ki je preživela napad Hamasa 7. oktobra 2023. "Mislim, da je bil pomemben del bolečine, da pesem zagovarja in opravičuje določena ravnanja," je dejal.

Izraelska predstavnica Yuval Raphael je s pesmijo New Day Will Rise osvojila drugo mesto. FOTO: Profimedia icon-expand