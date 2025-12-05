Svetli način
'Mislim, da se Evroviziji ne piše prav dobro'

Ljubljana, 05. 12. 2025 11.06 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min
Avtor
Rene Markič , Eva Mavrič
Komentarji
72

Izrael ostaja del Evrovizije, je odločitev EBU, ki odmeva po celem svetu. Zaradi tega so se že zvrstili bojkoti nekaterih držav, med njimi tudi Slovenije. A kaj odločitev pomeni za tekmovanje, ki je desetletja združevalo Evropo? "Mislim, da se Evroviziji ne piše prav dobro," ocenjuje novinar Denis Bende Živčec. Naši sogovorniki poudarjajo, da gre za dvoličnost odločevalcev, ki so pred leti zaradi vojne v Ukrajini diskvalificirali Rusijo.

Po mesecih ugibanj je v četrtek postalo jasno, da Izrael ostaja del tekmovanja za Pesem Evrovizije, kar je povzročilo napovedane bojkote več držav, med njimi Slovenije, Španije, Nizozemske in Irske. Nemudoma po odločitvi je bilo slišati besede, da gre za konec Evrovizije, kot smo jo poznali doslej. A novinar in velik poznavalec glasbenega tekmovanja Denis Bende Živčec je za 24ur.com ocenil, da je bilo Evrovizije, kakršno smo poznali, "konec že davno".

Izrael ostaja del Evrovizije
Izrael ostaja del Evrovizije FOTO: AP

"Bilo je le še vprašanje časa, kdaj bo implodirala pod lastno težo in težo nerazrešenih in nikoli zares dobro obravnavanih vprašanj o tem, kaj bi kot festival sploh rada bila. Političen ali nepolitičen dogodek? Družinski program ali platforma za širjenje ultimativne strpnosti in seksualne osvobojenosti? Dobičkonosen projekt ali romantična ideja o mednarodni povezanosti, ki pušča politiko pred vrati, ali festival, ki se za všečnost trudi predvsem v državah, ki so za njeno izvedbo finančno in produkcijsko pomembne? Tekmovanje dvojnih meril? Trenutni razkol med sodelujočimi državami bo zagotovo pustil veliko rano in zamero, predvsem zato, ker se zdi, da se prireditev promovira kot 'zgolj glasbena' samo takrat, ko ji to ustreza," je povedal.

Preberi še Zelena luč za Izrael, ki ostaja del Evrovizije

Po njegovih besedah se je s tem dejanjem pokazalo, da prireditev v zadnjih letih vendarle ni bila le glasbeni spektakel. "Mislim, da se Evroviziji ne piše prav dobro. Bo preživela, zmeraj je, packa na ugledu bo ostala. In zdaj nam je mnogo bolj jasno, za kakšen projekt pravzaprav sploh gre," je dodal.

Čeprav odločitev ni bila nepričakovana, pa je predsednik Kluba ljubiteljev evrovizijske popevke OGAE Slovenija Jan Vehar poudaril, da Evropska radiodifuzna zveza (EBU) ni glasovala o sodelovanju Izraela. "Namesto tega so potrdili le spremembe pravil in s tem dovolili njegovo udeležbo. To pomeni, da je odločitev za mnoge trdno utrdila prepričanje, da glasba in kultura ne moreta biti nad vrednotami, kot so mir, pravičnost in spoštovanje človekovih pravic," je povedal za 24ur.com.

"Duša tekmovanja, ki je temeljila na integriteti, spoštovanju in kulturni raznolikosti, bo vsekakor okrnjena," je dejal Vehar.
"Duša tekmovanja, ki je temeljila na integriteti, spoštovanju in kulturni raznolikosti, bo vsekakor okrnjena," je dejal Vehar. FOTO: Aljoša Kravanja

Rusijo diskvalificirali, ne pa tudi Izraela

Glasbenemu tekmovanju in njegovi organizatorici EBU so po takojšnji diskvalifikaciji Rusije po napadu na Ukrajino in podpori Izraela kljub vojni v Gazi mnogi očitali dvoličnost. Kot je za 24ur.com povedal direktor agencije Taktik Matjaž Klipšteter, gre pri tem tudi za dvojna merila. "Gre preprosto za to, da se nekatere lažje izloči kot druge. /.../ Mogoče je bilo Evropi lažje glasovati v prid Izraela, ker se ne počuti tako obkrožena kot s strani Rusije," je poudaril.

Kot razlaga Živčec, iz tega izhaja, da obstajajo države, ki jim "na podlagi simpatičnosti" odpuščamo nasilje. "Drznil bi si sklepati, da je bila Rusija za prireditev finančno in produkcijsko manj pomembna od Izraela. Z manj zavezniškimi državami, ker se ne spomnim, da bi se Nemčija ali Avstrija, ki se zdaj, zaradi neprikritega občutka zgodovinske krivde, najbolj goreče zavzemata za Izrael, takrat kakor koli oglasili. Mrtev človek je mrtev človek, ne glede na to, kako simpatična ali antipatična država ga je ubila," je dejal.

"Mislim, da se Evroviziji ne piše prav dobro. Bo preživela, zmeraj je, packa na ugledu bo ostala," meni Denis Bende Živčec.
"Mislim, da se Evroviziji ne piše prav dobro. Bo preživela, zmeraj je, packa na ugledu bo ostala," meni Denis Bende Živčec. FOTO: Aljoša Kravanja

Avstrija in Nemčija sta ob vse glasnejših pozivih k bojkotu v zadnjih mesecih namreč odločno podprli nastop Izraela na tekmovanju, ob tem pa sta pogojevali svoj nastop z nastopom Izraela. Odhod Avstrije kot gostiteljice in Nemčije kot članice držav velikih pet, ki v evrovizijsko blagajno vlagajo največ, bi za tekmovanje pomenil velik udarec. A velik (finančni) udarec pomeni tudi odhod Španije, prav tako članice velikih pet.

"Da umik tako velike države zvezo EBU zelo boli, kažejo tudi namigi in govorice, da naj bi k sodelovanju na izboru vabila nove države, celo Kanado. Prireditev, katere stroški zaradi izjemne produkcije in splošne draginje rastejo iz leta v leto, potrebuje denar, oglaševalce, slednji pa potrebujejo gledalce. Odstop Slovenije je pomemben predvsem na simbolni ravni. To, da se je za umik iz moralnih razlogov odločila država, ki jo zdaj nekateri poskušajo odpikati kot nepomembno, je na festivalu, ki tako rad opeva mir in ljubezen, najbolj evrovizijsko slovensko dejanje v zgodovini," je ocenil Živčec.

Preberi še 'Slovenije v imenu 20.000 otrok, ki so umrli v Gazi, ne bo na Evroviziji'

Po besedah Veharja ima odhod Španije tako simbolen kot realen pomen. "Njihova odsotnost pomeni izgubo raznolikosti, izkušenj in zgodovine, ki je bila doslej tradicionalno del tega formata. /.../ Namesto tega postaja Pesem Evrovizije poligon geopolitike in interesov. Odhod delčka 'velikih pet' to jasno potrjuje. To bo močno vplivalo na kredibilnost, dosegljivost in mednarodno percepcijo tekmovanja," je povedal.

'Očitno se da kupiti udeležbo na tekmovanju'

Da je z denarjem mogoče kupiti marsikaj, pa dodaja Klipšteter. "In tako se da očitno kupiti tudi udeležbo na tekmovanju, ne glede na to, kako se nekaterim to zdi sporno," je poudaril. Po njegovih besedah je pomembno vlogo pri pozivih k bojkotu igral nastop letošnje izraelske tekmovalke Yuval Raphael, ki je preživela napad Hamasa 7. oktobra 2023. "Mislim, da je bil pomemben del bolečine, da pesem zagovarja in opravičuje določena ravnanja," je dejal.

Izraelska predstavnica Yuval Raphael je s pesmijo New Day Will Rise osvojila drugo mesto.
Izraelska predstavnica Yuval Raphael je s pesmijo New Day Will Rise osvojila drugo mesto. FOTO: Profimedia

Čeprav je Evrovizija pred resno preizkušnjo, pa Klipšteter sklene, da "interes za obstanek takšne prireditve obstaja". "Ima resen 'raison d'être'," je še povedal. Vehar pa dodaja, da nedvomno gre za prelomnico, ki "močno spreminja temeljni namen tekmovanja".

"Doslej je Pesem Evrovizije veljala kot prostor, kjer glasba povezuje narode, ne glede na politične razmere, kjer so bile vrednote spoštovanja, raznolikosti in enakosti vodilo. Z odločitvijo, da Izrael ostane v tekmovanju kljub obtožbam o kršitvah človekovih pravic in medijske svobode, se je pokazalo, da te vrednote niso več absolutne. Zato verjamemo, da bo prihodnja Pesem Evrovizije bistveno drugačna. Morda bo tehnično izvedena brezhibno, morda bodo določene države sodelovale, a duša tekmovanja, ki je temeljila na integriteti, spoštovanju in kulturni raznolikosti, bo vsekakor okrnjena," je še povedal Vehar.

evrovizija tekmovanje slovenija ebu izrael
KOMENTARJI (72)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ki zombi
05. 12. 2025 12.32
"Denar je prvo" je rekla Evrovizija, kar ji ni v ponos, pravzaprav gre za sramotno odločitev
ODGOVORI
0 0
NeXadileC
05. 12. 2025 12.26
+0
Ne razumem, zakaj se Ruse toliko provocira in zaničuje???
ODGOVORI
1 1
simc167
05. 12. 2025 12.25
+0
Ko desničarji pokažejo svoj pravi homoseksualni nagon. Pred leti so se zgražali zakaj sodelujemo v tej mnogospolni paradi. Sedaj so zgroženi, ko ne bomo več del tega cirkusa. Laž je nesmrtna duša desničarjev.
ODGOVORI
2 2
lokson
05. 12. 2025 12.32
Daj ne bluzi. Vsak normalen obrača oči ob tej paradi zblojenosti in "toplote" Razlog, pa s to toplo parado nima nič in je hinavsko populističen.
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
05. 12. 2025 12.22
-1
Poleg Palestinskih teroristov je IZRAEL očitno zrihtal uredil, še festival Perverzije in KIČA. Slovenci IZRAEL podpirajo in so mu hvaležni.
ODGOVORI
2 3
simc167
05. 12. 2025 12.26
+0
Slovenci smo priznali palestino in obsojamo genocid izraela. Ti si daleč od slovenca. Mogoče si lahko samo slovencelj
ODGOVORI
1 1
Quercus
05. 12. 2025 12.18
+1
Zakaj Nemci, ki tako zelo podpirajo Izrael zaradi zgodovinskega občutka krivde, ne odstopijo dela svojega ozemlja (npr. polovico Bavarske) Izraelcem, da si tam ustanovijo svojo državo, namesto da ti kradejo ozemlje nič krivim Palestincem? Če se Nemci res čutijo odgovorne za holokavst, potem bi morali to storiti že takoj po koncu druge svetovne vojne. Pravzaprav bi takrat ves svet moral pritisniti na Nemčijo, da odstopi del svojega ozemlja za ustanovitev države Izrael, namesto, da se je Jude pošiljajo na palestinsko ozemlje.
ODGOVORI
3 2
BUONGIORNO
05. 12. 2025 12.17
-4
Hvala bogu, da so vsaj evropske glavne države še toliko pametne, da vidijo Izrael kot pozitivno napredno in koristno državo, da ji ne škodijo, saj dela v korist vsega naprednega pametnega sveta. Izrael namreč čisti podgane iz tunelov, Hamas je zelo, tega levičarji ne priznajo, dokler jih ne bo Hamas začel klati. Slovenski teroristi na RTVS, skrajni levičarji , so pa že itak slovenski Hamas 👈🏻☠️👉🏻
ODGOVORI
1 5
ŠeVednoPlešem
05. 12. 2025 12.10
-1
No, enkrat, da Slovenci nismo pokleknili kapitalu in lobijem ... pohvalno. Je pa problem z Evrovizijo že v tem, da je glavni sponzor prireditve - izraelsko podjetje ??? Evropa je Rusijo brez težav odkrižala, vsilila sankcije, pri Izraelu, kljub 70.000 ubitih Palestincev pa so merila drugačna ... seveda da država, ki je v vojni, in za katero obstaja utemeljen sum, da je zagrešila številne vojne zločine, streljanje na civiliste, ki čakajo v vrstah na hrano, je vsekakor en tak primere, da izvaja etnično čiščenje, ki se ga lahko označi tudi kot poskus genocida ... Kako sta se povsem drugače Evropa, Svet, Zahod, EU, odzvali denimo na poskuse etničnega čiščenja srbskega režima pod Miloševićem na Kosovu ali v Srebrenici ... Netanjahu počne nekaznovano tisto, zaradi česar so Moiloševiću sodili v Haagu za vojne zločine ... mi je pa dejansko zelo žalostno obilno sprenevedanje "naše" desnice na čelu z JJ, ki ima sicer, ko je v opoziciji, polna usta človekovih pravic in ustave, ampak pri Netanjahuju pa brez težav podpirajo njegovo početje ... bruh, bruh
ODGOVORI
4 5
Joakim
05. 12. 2025 12.10
+2
Izrael tako ali tako ni v Evropi. Ne vem kaj sploh dela na Eurosongu.
ODGOVORI
5 3
simc167
05. 12. 2025 12.27
-1
Na evrosongu je zato ker so vsi izraelci priseljenci iz evrope.
ODGOVORI
0 1
bu?e24 1
05. 12. 2025 12.09
+4
Mi smo samo gostje židom to je njihov svet in mu vladajo skupaj z satanom
ODGOVORI
4 0
ptuj.si
05. 12. 2025 12.16
+1
s satanom....
ODGOVORI
1 0
natas999
05. 12. 2025 12.07
+0
bla bla tako so se odločil in pika
ODGOVORI
1 1
biggbrader
05. 12. 2025 12.06
+1
Bo ta nova Tarča v tistem terminu. Vodili jo bojo Gorščakova, Bergant in ....pa lahko noč otroci.
ODGOVORI
2 1
Magic-G-spot
05. 12. 2025 12.03
-1
Aktivirali so pol drzave da iscejo enega tipa, ze nekaj casa pa lepijo clanke da izginjajo mladoletne osebe potem pa vse potihne. A je s temi ljudmi vse vredu ? Vojsko civilno zascito policijo gasolce ni da ni. Sleim se jaz iz te propadle drzave. A posodi kdo miljon ?
ODGOVORI
1 2
biggbrader
05. 12. 2025 12.02
+1
Verjetno se nam bojo vsi pridružili. Še Izrael.
ODGOVORI
1 0
Free Izrael
05. 12. 2025 12.02
+4
Drugače sem desničar, ampak tokrat pa se moram zahvaliti levici hvala.
ODGOVORI
4 0
ptuj.si
05. 12. 2025 12.17
+1
Tudi jaz se moram zahvaliti levici, da ne rabimo sodelovati na tem ogabnem woke festivalu.
ODGOVORI
1 0
BARK
05. 12. 2025 12.00
+2
se vidi kdo vlada Evropi iz ozadja
ODGOVORI
3 1
BARK
05. 12. 2025 12.01
+2
drugače je evrovizija lg b tq show ki škoda da še obstaja da se razumemo škode ni da nismo zraven le način kako so se spet zidje na silo uvrstili je pač....... no vsak naj presodi sam
ODGOVORI
2 0
joco99
05. 12. 2025 11.58
+4
bomo pršparal denar- ne se sekirat RTV je pač lev in rdeč
ODGOVORI
7 3
proofreader
05. 12. 2025 11.57
+4
Asti pa ta depolitizacija RTVSLO ne gre od rok.
ODGOVORI
7 3
2mt8
05. 12. 2025 11.57
+5
To itak ni več Evrovizija ampak igra "Ugani spol".
ODGOVORI
6 1
proofreader
05. 12. 2025 11.56
-1
Mislim, da bo potreben referendum.
ODGOVORI
1 2
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
05. 12. 2025 12.01
-1
Svecke ste znane po teh referendumih. Skodljivci… 😂😂😂
ODGOVORI
3 4
ptuj.si
05. 12. 2025 12.19
+0
Nekdo, ki se ima za proti vsakrsni korupciji, pa voli levico, to je nekakšna ironija?
ODGOVORI
1 1
proofreader
05. 12. 2025 11.56
+6
Velika tragedija za mavrične.
ODGOVORI
9 3
