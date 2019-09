'Mislim, da se je oče bal, da bo učenec prekašal učitelja'

Glasbenik je našo ekipo povabil v rodno Istro in tam spregovoril o svojih glasbenih začetkih in o svojih osnovnošolskih in srednješolskih letih. Spregovoril je tudi o očetovem odnosu do njegove ljubezni do glasbe.

Tony Cetinski to leto praznuje 50. rojstni dan in 30 let glasbene kariere. Sin uspešnega glasbenika Mirka Cetinskega je povedal, kako je na njegovo ljubezen do glasbe komentiral oče."Če nimaš kaj bolj pametnega početi, potem se ukvarjaj z glasbo," je večkrat v šali rekel njegov oče Mirko, Tony pa je dodal: "V resnici se je oče malo bal, da bom ubral to pot. Mislim tudi, da se je bal, da bo učenec prekašal učitelja." (smeh)

Tony Cetinski FOTO: POP TV

Iz nadebudnega učenca je s trdim delom kmalu nastal uspešen glasbenik, ki brez težav razproda večje koncertne dvorane in stadione. Od nekdaj je ljubil glasbo, zato je tudi rad obiskoval osnovno in srednjo glasbeno šolo:"Hkrati sem obiskoval dve osnovni šoli in dve srednji, saj sem ob šoli hodil še v glasbeno. Rad sem imel glasbo in rad sem se naučil česarkoli novega, povezanega z glasbo. Edina stvar, ki se mi je zdel dolgočasna, je bila klasična glasba, čeprav jo danes z veseljem poslušam." In kakšen učenec je bil Tony Cetinski? "Bil sem, kot bi pri nas rekli 'farabuto'. To pomeni, da sem bil malo divji. Več časa sem preživel okoli šole kot v šoli. Bil sem vljuden in prijazen, nisem pa bil 100-odstotno po pravilih. Nisem bil odličnjak. Po uspehu sem bil prav dober in dober. Prvi letnik srednje šole sem celo padel."