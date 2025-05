Mišo Kontrec o razdvojenem hrepenenju: Srca se včasih delijo na več ljubezni

OGLAS

Slovenski glasbenik, pevec, violinist in avtor Mišo Kontrec, ki prihaja iz panonskega prostora, je izdal novo pesem z naslovom Panonsko morje. Panonsko morje je po besedah glasbenika pesem o tihem utripu ravnice, kjer so se skozi stoletja prepletali šepeti vetra, sledovi ljubezni in spomin na nekoč mogočno morje. Tam, kjer danes valovi pšenica in zori koruza, so nekoč pljuskali valovi slane vode.

Mišo Kontrec izdal pesem z naslovom Panonsko morje. FOTO: osebni arhiv izvajalca icon-expand

"Prav ta nenavadna, skoraj pozabljena dediščina prebuja pesem, prežeto s hrepenenjem, nežnostjo in globoko pripadnostjo pokrajini." Za besedilo je poskrbel Rok Vilčnik, za glasbo pa Mišo Kontrec sam. Pri ustvarjanju je sodeloval tudi Sebastijan Duh. "Panonsko morje ni le poklon pokrajini ampak je tudi pesem o ljubezni, ki kot nekoč morje preplavlja prostor in čas." Mišo se sam opisuje kot "panonski mornar", kar simbolno označuje njegovo umetniško poslanstvo – premagovati valove drugačnosti, širiti sprejemanje ter povezovati ljudi preko glasbe in besede. Njegove avtorske skladbe so odraz notranjega sveta, družbenega utripa in neomajne vere v moč glasbene pripovedi.