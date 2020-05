Mišo Kontrec znanim Slovencem in Slovenkam postavil izziv: peli so v prekmurščini

Tudi prekmurski glasbenik Mišo Kontrec med izolacijo ustvarja, k sodelovanju pa je povabil slovenske glasbenike, igralce in tudi druge znane obraze in skupaj so ustvarili pesem Tij samo guči. "Bistvo pesmi je prekmursko narečje. Vsi nastopajoči so znani obrazi iz različnih delov Slovenije, ki govorijo, ne znajo pa 'gučati'. Glasba in prekmurščina sta nas združili skupaj tako, da sem vsakemu, ki se je odzval na mojo idejo, napisal svojo prekmursko kitico, ki ga na nek način opisuje kot glasbenika ali pa se besedilo navezuje na njegovo znano pesem. V refrenu pojemo vsi in vabimo tudi poslušalce, da 'zaspevljejo' (zapojejo) in 'gučijo' (govorijo) skupaj z nami," je povedal pevec.