Mistermarsh nas naslavlja kot Udomačene primate

Lady Gaga začasno v varnem zavetju pop klasike.

MISTERMARSH – Udomačeni primati

Mistermarsh, alias Martin Štibernik, je zdaj še boljši kot prej. Udomačeni primati smo – po prepričanju režiserja in v tem primeru tudi pesnika Mitje Novljana – že zdavnaj zašli na stranpot. Verzi, ki jih tudi v novi epizodi ubira Mistermarsh, pa so le polovica intrigantnosti, ki jo neti ta skrajno zanimiv glasbeni pogon. Drugi pol, ki privlači, je čudovito ukrojena Štibernikova glasbena spremljava. V primerjavi s tistim, kar je Mistermarsh uporabljal pred leti, je ta malce bolj plastificirana in zato ušesom še prijaznejša, a še vedno zelo zelo pomenljiva. Krasen primer pop gradnje z nekaj malega esence Gorillaz. Res dobro je v bistvu odlično. Ocena: 5 KEHLANI – Altar

Pred leti sem bil na prvem koncertu, ki ga je čutna Kehlani izvedla na evropskih tleh. Kar zanimivo je bilo, čeprav je bilo vilinskosti in koprenastega vzdihovanja malce preveč. Na odru je bila glavna zvezda takrat vendarle najstnica. To, kar Kehlani predstavlja tokrat, je praktično popolno. Soul oziroma nu soul v srednjih tempomatskih vrednostih, izjemno kakovostno oblikovana in izpeljana basovska linija, magičen refren, ki vseeno ne izstopa preveč, vokal z zvrhano mero občutka – song, katerega groove takoj sproži zanimanje. Altar mestoma spomni celo na ameriško pevko Banks ali pa kar na našo Evo Pavli. Novi, tretji album kalifornijske lepotice naj bi izšel še letos. Dbest. Ocena: 5 NAS FT. BLXST – Brunch on Sundays

Raperska legenda Nas ima stil. Brez odvečne pompoznosti ga vselej malce moderniziran izvorni tok nosi tudi v zrelo ustvarjalno dobo. Na pol preračunljivo, zato pa s pristopom, ki buhti od dobrega okusa, še vedno navdušuje, pa najsi bodo to oboževalci, ki so mu zvesti že skoraj trideset let, ali pa mlajši hiphop entuziasti. Z novim singlom, ki pritiče zelo lepo sestavljenemu albumu King’s Disease 2, slavi pozne nedeljske zajtrke oziroma zgodnja kosila. Kako posrečena metafora ali pač iskrena nagnjenost k dnevni žurki ob koncu tedna. Poleg tega ni zdravica samemu sebi nikoli odveč. Ocena: 4,5 TONY BENNETT & LADY GAGA – Love for Sale

