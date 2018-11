MJAVkice navdušile s priredbo Magnificove pesmi

Dekliška glasbena skupina MJAV je posnela priredbo priljubljene Magnificove skladbe Gospod težko sem ponižen in jo poimenovale Gospod težko sem ponižna. Dekleta so v precej provokativnem videospotu, ki izžareva moč samozavestne ženske, ki se ima rada in je zadovoljna v svoji koži, oblečena zgolj v moške srajce in klobuke, kadijo cigare in srkajo brandy. Utelešajo torej žensko eleganco in moško moč.

Dekleta so spregovorila o tem, od kod jim ideja za tovrstno priredbo: ''Pesem nam je bila od nekdaj všeč ... Je takšna, da gre zlahka 'v uho', simpatična in s super besedilom.'' Njihova priredba Magnificove pesmi je posneta v rahlo drugačnem, bolj 'havajskem' stilu in odraža sproščenost ter rahlo nagajivost.''

Nad pesmijo je bil navdušen tudi avtor originalne skladbe, Magnifico: ''Ko smo imele vaje z bendom, so le ti poklicali Magnifica (saj sodelujejo tudi z njim) in Magnificu je bila priredba tako všeč, da je rekel, naj jo posnamemo.'' Dekleta so ponudbo sprejela z največjim veseljem in pesem posnele tako za radijske postaje kot tudi v video obliki.

MJAVkice trenutno uživajo na dopustu v dalji Aziji, natančneje v Burmi, kjer so jih do sedaj najbolj navdušile zanimive navade in običaji ljudi. Ena izmed članic benda, Jasmina, je o potovanju povedala: "Spoznale smo ogromno ljudi, predvsem domačinov. Zelo so prijazni in ustrežljivi. Tudi, če niso govorili angleško, smo se nekako uspeli sporazumeti. Sploh s puncami in otroki. Ženske smo na energijski ravni res nekakšne zaveznice. Znamo se povezati, ne glede na jezik in način sporazumevanja. To nas med drugim uči, da moramo biti druga drugi podpora in ne konkurenca.''

In čeprav trenutno nastopajo na drugem koncu sveta ter raziskujejo oddaljene azijske lepote, Slovencev niso pustile 'na hladnem'. Mrzlo zimo so uspešno podžgale z žgečljivim hitom Gospod težko sem ponižna.