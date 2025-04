Mlad glasbenik se je med snemanjem spota 'sprl' z Zoranom Jankovićem

Mlad glasbenik Patrik Prelec po prvencu z naslovom Pesem o tebi nadaljuje svojo glasbeno pot z novim singlom Najin ples . V pesmi se spopada z močjo ljubezni, hrepenenja in bolečega zloma odnosa. Besedilo je prežeto z občutki ljubezni in strasti, ki se izmenjujejo z bolečino.

"Najin ples je metafora za ljubezenski odnos, ki je, sicer poln strasti in lepih trenutkov, prišel do konca. Refren pesmi odraža občutek hvaležnosti. Zdi se, da je vsak trenutek z ljubljeno osebo dragocen, še posebej, če vemo, da bodo prišli težji časi," sporoča. Patrik, ki je avtor tako glasbe kot besedila, ostaja zvest svoji avtentičnosti in izpovedni energiji.

"Najin ples ni samo zgodba o ljubezni, ampak tudi o tistem posebnem trenutku, ko se vse poklopi – ko je dovolj samo ena pesem, en ples, ena noč. To pesem sem napisal z občutkom, kot da že vnaprej vem, da bo ta trenutek minil, a ga kljub temu nočem izpustiti," je ob izidu še povedal Patrik.