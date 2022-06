Na naši hip hop sceni se vse bolj uveljavljajo tudi mlade raperke in raperji iz primorske regije - Masayah in Drill sta predstavnika mlajše generacije ustvarjalcev iz Obale, iz Posočja pa prihaja Tomos - mladenič, ki v novem videu pravi "Me ne zanima". Oboževalce pridobiva predvsem s humorjem v besedilih in videospotih, v aktualnem pa je svojo ekipo prelevil v bando mariachijev. Pesem ima poleg trap žanra tudi poletne latino ameriške glasbene pridihe.