Mlada glasbenica Karra predstavlja izpovedno pesem Daleč od oči

Eno leto po uspešnici Spet in spet, s katero je navdušila in potrdila status odlične avtorice, pevka Karra predstavlja tretjo pesem. Skladba Daleč od oči je čustvena pesem, ki jo je takoj prepričala. Videospot, ki jo spremlja, pa je nekoliko drugačen in opisuje čustva, s katerimi se lahko v času zapovedanih omejitev poistovetimo vsi.

Karra je daljši glasbeni premor, ki je nastal zaradi številnih študijskih obveznosti, izkoristila za zaključevanje diplome. Vestna študentka pa se glasbi v tem času vseeno ni mogla popolnoma odpovedati. Tako je nastala nova pesem: ''Glasba in pisanje sta me sicer redno spremljala, a sem tudi čakala navdih za tisto 'pravo pesem'. In sem jo tudi dočakala.''Ob tem je ugotovila tudi, da vse svoje pesmi že skoraj rutinsko izdaja v jesenskih mesecih.

icon-expand Karra je izdala že tretjo samostojno skladbo. FOTO: Šviglo production

Skladba Daleč od očije bila napisana med prvim valom karantene in ima po Karrinih besedah več skritih sporočil: ''V času pomladnih ukrepov sem kot družabna oseba doživljala velike stiske, ker sem morala biti stran od meni ljubih oseb. Tako je moje sporočilo v tistem času bilo, da sem z vsemi, ki jih imam rada, v srcu vedno z njimi. Ima pa tudi lep, prazničen in romantičen 'vajb' zato mi je še posebej pri srcu.'' Tudi tokrat je pevka pesem ustvarila skupaj z Žanom Serčičem, ki se podpisuje pod produkcijo skladbe. ''Zvočni posnetek sem že kmalu poslala Žanu in ustvaril je čarovnijo, kot jo zna le on. Po prejetju demo pesmi sem že ob prvem poslušanju jokala. Res težko je opisati ta nor občutek, ko slišiš svoje besede v pesmi. Po treh singlih, ki sva jih ustvarila z Žanom, me vedno sezuje, ko slišim prvi demo,''je čustveno opisala nastajanje skladbe.

Karra je razkrila, da sta z Žanom posnela več kot le eno pesem, o vnovičnem sodelovanju z mlado glasbenico je Serčič dejal: ''Karra je izvajalka, ki je v treh letih najinega sodelovanja naredila največji napredek razumevanja svojega vokala in glasbe na splošno, od skoraj da vseh artistov s katerimi delam. Vedno delam z ljudmi, ki imajo nekaj za povedati, Tinkara je pa tudi med tistimi, ki sama napiše zgodbo, katero skupaj oblikujeva in ji kot producent dam zvočno podobo.'' Ob izidu singla je Karra predstavila tudi videospot, ki zagotovo izstopa od klasičnih videozgodb, saj je ta vertikalen, poleg tega pa je razdeljen na barvne kadre v katerem nastopajo prijatelji, medtem ko je pripovedovalka zgodbe črno-bela. ''Opazila sem, da pri črno-belih fotografijah bolj kot to, kako je kdo oblečen in kakšno frizuro ima, razmišljam o tem, kakšna so njegova čustva in kakšna je ta oseba. Zato smo se z ekipo Sviglo Production odločili, da so moji kadri črno-beli, ker je v pesmi ogromno čustev. Kadre z nastopajočimi pa smo pustili barvne, saj smo skupaj, pa čeprav daleč,'' je o videu povedala mlada ustvarjalka in nadaljevala:''Z režiserjem sva imela kar nekaj idej za video, a so bile mnoge zaradi vladnih ukrepov neizvedljive. Skupaj sva nato preusmerila idejo na refren. 'Daleč od oči', a ne daleč od srca...', tako se je rodil koncept videoklica, ki je v času, ko druženje ni priporočljivo, eden od edinim možnih stikov med ljudmi, ki so si sicer blizu. K sodelovanju sva oba povabila svoje prijatelje in tudi nekaj znanih obrazov.''

icon-expand Mlada pevka je najbolj kreativna ravno jeseni. FOTO: osebni arhiv

Klemen Bunderla je o Karri po snemanju videa povedal: ''Tinkaro, to našo zabavno bejbo, sem spoznal pred skoraj tremi leti. Od takrat je ogromno naredila na sebi, a je še vedno preprosta, iskrena in obenem profesionalka. Je ena tistih oseb ob kateri hitro bruhneš v smeh, ure snemanj pa minejo prehitro. Nadvse sem vesel, da sem po malem, na nek način, vpleten v praktično vsak njen glasbeni izdelek. Zdaj pa nehajmo nalagati in jo raje poslušajmo! Kot jo bomo še veliko-velikokrat. Čestitke, Karra!'' Režiser Luka Švigelj je pred premiero videospota povedal: ''S Tinkaro že kar nekaj let obračava liste najinega prijateljstva. Podpiram jo že od samega začetka in ji bom vedno stal ob strani! Čustvena interpretacija njenih besedil me vedno pusti odprtih ust! V veselje mi je, da lahko skupaj ustvarjava vizualne podobe njenih komadov. Najina produkcija od same ideje do zaključka spota je vedno polna smeha in pozitivne energije, kar se verjetno tudi pozna na končnem izdelku.''