Mlada zakonca videospot posnela tudi v bodoči kuhinji

Slovenska pevka Tjaša Hrovat, poročena Steklasa, in glasbenikUroš Steklasa sta par na glasbeni sceni in tudi zasebno. Tokrat se predstavljata z novo romantično pesmijo Zaljubljen par.

"Za skoraj vsako moje besedilo je kriva žena in tudi pri tem ni nič drugače. Velikokrat pomislim, kakšno srečo imava, da sva se našla in verjetno ravno zato vse take 'pocukrane' stvari vrejo iz mene. Prijatelji mi pravijo, da bodo dobili diabetes. A po odzivih sodeč nisva edina, ki jima paše takle cukr (nasmeh)," je Uroš za24ur.com povedal o novi pesmi, ki je posvečena vsem, ki se najdejo v njunih besedilih.

Pesmi sta dodala tudi vizualno podobo. "To je bil za naju prvi videospot, ki smo ga snemali na desetih različnih lokacijah. Ponavadi si izbereva dve ali maksimalno tri lokacije in potem snemamo iz vseh možnih kotov, da najdemo kadre, ki nam ustrezajo. Tokrat pa je šlo ravno nasprotno. Skozi celoten videospot sva uporabljala ene in iste gibe, za nama so se menjale samo lokacije. Da smo to ujeli, smo morali vedno znova meriti najino razdaljo od kamere. Ker smo to ponavljali skozi celoten dan, so naslednji dan Tjašo od tleskanja bolele mišice na roki, za katere sploh ni vedela, da obstajajo (nasmeh). Prav tako sva se odločila, da bo ena od lokacij v videospotu tudi najino (zaenkrat še) nedokončano stanovanje, ki prav popestri videospot. Stojiva namreč v bodoči kuhinji/jedilnici."