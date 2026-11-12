Mlademu Urbanu so se uresničile sanje: nastopil je z Jakovom Jozinovićem

Kako je prišlo do tega, da si stopil na oder z Jakovom?

Če na hitro povzamem: najboljši prijatelj me je dvignil na rame, sestra in prijatelji okoli mene pa so začeli glasno vzklikati, da bi pritegnili Jakovovo pozornost. In glej ga, uspelo jim je!

Jakov Jozinović in Urban Šivec na odru v Mariboru. FOTO: osebni arhiv

Kaj sta skupaj zapela in kaj ti to pomeni?

Zapela sva njegovo avtorsko pesem 4 laste. Ta trenutek mi pomeni nenormalno veliko. Od takrat naprej bo imela ta pesem zame popolnoma drugačen pomen, za kar se lahko zahvalim Jakovu.

Jakov Jozinović in Urban Šivec v zaodrju koncerta. FOTO: osebni arhiv

Kakšen je bil občutek stati na odru s svojim idolom? Kdaj si ga začel spremljati in kaj ti je pri njem najbolj všeč?

Občutek je bil neopisljiv! Jakova sem začel spremljati poleti 2025, ko je sestra prišla iz bara na morju, kjer je nastopal, seveda popolnoma navdušena in zatreskana vanj. Od takrat mu redno sledim. Pri Jakovu mi je najbolj všeč njegov stil oblačenja.

Jakov Jozinović in Urban Šivec sta si tudi na videz podobna. FOTO: osebni arhiv

Kakšna pa je tvoja glasbena pot? Kdaj si se začel ukvarjati z glasbo in kakšne so tvoje ambicije?

Moja glasbena pot se je začela že v osnovni šoli, ko sem se prvič srečal z učenjem kitare. Ker sem si želel svoje glasbeno znanje še nadgraditi, sem šolanje nadaljeval v Glasbeni šoli Marka Soršaka – Sokija, ki jo obiskujem še danes.

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Z glasbo se ukvarjam že sedem let, v tem času pa sem pridobil ogromno novega znanja, dragocenih izkušenj in še dodatno razvil svojo ljubezen do glasbe. Preizkusil sem se v različnih glasbenih žanrih, najbolj pri srcu pa sta mi jugo glasba in pop rock. Moje največje ambicije so ustvariti čim več avtorskih pesmi in nastopiti na čim več koncertih.

Jakov Jozinović in Urban Šivec skupaj na odru. FOTO: osebni arhiv

Na videz sta si z Jakovom zelo podobna. Te kdaj kdo na ulici zamenja zanj? Imaš kakšno zabavno anekdoto, na primer, da si podpisal avtogram v njegovem imenu?