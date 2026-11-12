Mlademu Urbanu so se uresničile sanje: nastopil je z Jakovom Jozinovićem

Kako je prišlo do tega, da si stopil na oder z Jakovom?
Če na hitro povzamem: najboljši prijatelj me je dvignil na rame, sestra in prijatelji okoli mene pa so začeli glasno vzklikati, da bi pritegnili Jakovovo pozornost. In glej ga, uspelo jim je!
Kaj sta skupaj zapela in kaj ti to pomeni?
Zapela sva njegovo avtorsko pesem 4 laste. Ta trenutek mi pomeni nenormalno veliko. Od takrat naprej bo imela ta pesem zame popolnoma drugačen pomen, za kar se lahko zahvalim Jakovu.
Kakšen je bil občutek stati na odru s svojim idolom? Kdaj si ga začel spremljati in kaj ti je pri njem najbolj všeč?
Občutek je bil neopisljiv! Jakova sem začel spremljati poleti 2025, ko je sestra prišla iz bara na morju, kjer je nastopal, seveda popolnoma navdušena in zatreskana vanj. Od takrat mu redno sledim.
Pri Jakovu mi je najbolj všeč njegov stil oblačenja.
Kakšna pa je tvoja glasbena pot? Kdaj si se začel ukvarjati z glasbo in kakšne so tvoje ambicije?
Moja glasbena pot se je začela že v osnovni šoli, ko sem se prvič srečal z učenjem kitare. Ker sem si želel svoje glasbeno znanje še nadgraditi, sem šolanje nadaljeval v Glasbeni šoli Marka Soršaka – Sokija, ki jo obiskujem še danes.
Z glasbo se ukvarjam že sedem let, v tem času pa sem pridobil ogromno novega znanja, dragocenih izkušenj in še dodatno razvil svojo ljubezen do glasbe. Preizkusil sem se v različnih glasbenih žanrih, najbolj pri srcu pa sta mi jugo glasba in pop rock.
Moje največje ambicije so ustvariti čim več avtorskih pesmi in nastopiti na čim več koncertih.
Na videz sta si z Jakovom zelo podobna. Te kdaj kdo na ulici zamenja zanj? Imaš kakšno zabavno anekdoto, na primer, da si podpisal avtogram v njegovem imenu?
Žal se mi to še ni zgodilo. Je pa res, da sem bil na njegovem koncertu v Stožicah, v VIP-loži. Stal sem ob ograji in si prepeval, pod mano pa sta bili dve gospe, ki sta me opazovali in se spraševali druga drugo, ali sem morda jaz Jakov. To mi je bilo zelo zabavno!
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