Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Mlademu Urbanu so se uresničile sanje: nastopil je z Jakovom Jozinovićem

Maribor, 12. 11. 2026 08.02 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Jakov Jozinović in Urban Šivec skupaj na odru.

Urban Šivec je 15-letni fant, ki so se mu pred dnevi uresničile sanje. Med mariborskim koncertom svojega idola Jakova Jozinovića, ki polni dvorane po celi regiji, ga je hrvaški zvezdnik opazil v množici in povabil na oder, kjer sta skupaj zapela. Za Urbana, ki je tudi sam zelo aktiven na glasbenem področju, je bilo to posebno doživetje, ker sta si z Jakovom tudi na videz zelo podobna, pa ga zabava tudi, ko ga kdo zamenja s pevcem.

Kako je prišlo do tega, da si stopil na oder z Jakovom?

Če na hitro povzamem: najboljši prijatelj me je dvignil na rame, sestra in prijatelji okoli mene pa so začeli glasno vzklikati, da bi pritegnili Jakovovo pozornost. In glej ga, uspelo jim je!

Jakov Jozinović in Urban Šivec na odru v Mariboru.
Jakov Jozinović in Urban Šivec na odru v Mariboru.
FOTO: osebni arhiv

Kaj sta skupaj zapela in kaj ti to pomeni?

Zapela sva njegovo avtorsko pesem 4 laste. Ta trenutek mi pomeni nenormalno veliko. Od takrat naprej bo imela ta pesem zame popolnoma drugačen pomen, za kar se lahko zahvalim Jakovu.

Jakov Jozinović in Urban Šivec v zaodrju koncerta.
Jakov Jozinović in Urban Šivec v zaodrju koncerta.
FOTO: osebni arhiv

Kakšen je bil občutek stati na odru s svojim idolom? Kdaj si ga začel spremljati in kaj ti je pri njem najbolj všeč?

Občutek je bil neopisljiv! Jakova sem začel spremljati poleti 2025, ko je sestra prišla iz bara na morju, kjer je nastopal, seveda popolnoma navdušena in zatreskana vanj. Od takrat mu redno sledim.

Pri Jakovu mi je najbolj všeč njegov stil oblačenja.

Jakov Jozinović in Urban Šivec sta si tudi na videz podobna.
Jakov Jozinović in Urban Šivec sta si tudi na videz podobna.
FOTO: osebni arhiv

Kakšna pa je tvoja glasbena pot? Kdaj si se začel ukvarjati z glasbo in kakšne so tvoje ambicije?

Moja glasbena pot se je začela že v osnovni šoli, ko sem se prvič srečal z učenjem kitare. Ker sem si želel svoje glasbeno znanje še nadgraditi, sem šolanje nadaljeval v Glasbeni šoli Marka Soršaka – Sokija, ki jo obiskujem še danes.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z glasbo se ukvarjam že sedem let, v tem času pa sem pridobil ogromno novega znanja, dragocenih izkušenj in še dodatno razvil svojo ljubezen do glasbe. Preizkusil sem se v različnih glasbenih žanrih, najbolj pri srcu pa sta mi jugo glasba in pop rock.

Moje največje ambicije so ustvariti čim več avtorskih pesmi in nastopiti na čim več koncertih.

Jakov Jozinović in Urban Šivec skupaj na odru.
Jakov Jozinović in Urban Šivec skupaj na odru.
FOTO: osebni arhiv

Na videz sta si z Jakovom zelo podobna. Te kdaj kdo na ulici zamenja zanj? Imaš kakšno zabavno anekdoto, na primer, da si podpisal avtogram v njegovem imenu?

Žal se mi to še ni zgodilo. Je pa res, da sem bil na njegovem koncertu v Stožicah, v VIP-loži. Stal sem ob ograji in si prepeval, pod mano pa sta bili dve gospe, ki sta me opazovali in se spraševali druga drugo, ali sem morda jaz Jakov. To mi je bilo zelo zabavno!

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
jakov jozinović urban šivec pevec nastop

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Nastja Gabor na rojstni dan izdala pesem, ki jo posveča vsem ženskam

24ur.com Jakov Jozinović navdušil slovensko občinstvo
24ur.com Jakov Jozinović je o glasbeni karieri sanjal že od malega
24ur.com Žan Serčič na intimnem koncertu zaplesal z občinstvom
24ur.com Željko Joksimović: Moja žena in otroci so vedno del tega, kar ustvarjam
24ur.com Kira hvaležna za odzive: Mnogi na mojih nastopih omenjajo, da imajo kurjo polt
Zadovoljna.si Nino Ošlak navdušil z glasbenim spektaklom
24ur.com Žan Serčič svoje oboževalke navdušuje z glasbo in odpeto srajco
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otroka, ki ju je kraljevi par vzgajal stran od žarometov: kdo sta Lady Louise in James?
Kako naj oče govori o čustvih, če sam ni imel te izkušnje doma
Kako naj oče govori o čustvih, če sam ni imel te izkušnje doma
Njen dojenček je v prvih petih tednih šestkrat potreboval bolnišnično zdravljenje
Njen dojenček je v prvih petih tednih šestkrat potreboval bolnišnično zdravljenje
V letu in pol dvakrat postala mama, zdaj se po šestih letih vrača na glasbeno sceno
V letu in pol dvakrat postala mama, zdaj se po šestih letih vrača na glasbeno sceno
zadovoljna
Portal
Najboljšo prijateljico prosila, naj se zredi, da bi bila sama videti vitkejša
Dnevni horoskop: Tehtnice bodo romantične, leve čaka zanimivo srečanje
Dnevni horoskop: Tehtnice bodo romantične, leve čaka zanimivo srečanje
To so hlače, ki vizualno skrijejo trebuh in poudarijo pas
To so hlače, ki vizualno skrijejo trebuh in poudarijo pas
Ljudje, ki dočakajo 90 let, imajo teh 7 skupnih navad
Ljudje, ki dočakajo 90 let, imajo teh 7 skupnih navad
vizita
Portal
Ali uživanje mesa res zvišuje raven testosterona
Po 50. letu teh pet živil ni priporočljivo jesti vsak dan: strokovnjaki opozarjajo na njihove učinke
Po 50. letu teh pet živil ni priporočljivo jesti vsak dan: strokovnjaki opozarjajo na njihove učinke
Tišina, umikanje in razdražljivost: znaki, da se mladostnik morda spopada z večjo stisko, kot si predstavljamo
Tišina, umikanje in razdražljivost: znaki, da se mladostnik morda spopada z večjo stisko, kot si predstavljamo
Ljudje, ki vse življenje počnejo to, imajo lahko precej manjše tveganje za Alzheimerjevo bolezen
Ljudje, ki vse življenje počnejo to, imajo lahko precej manjše tveganje za Alzheimerjevo bolezen
cekin
Portal
Kredit: pomoč ali past? Mesečni obrok vas lahko zavede, preverite, koliko boste v resnici plačali
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
Prihodnji tedni so za številne upokojence najtežji
Prihodnji tedni so za številne upokojence najtežji
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
moskisvet
Portal
Vložil je veliko truda, a sledilo je grdo razočaranje
Mislila je, da ji bo starejši moški ponudil varnost, a je po 13 letih doživela boleče razočaranje
Mislila je, da ji bo starejši moški ponudil varnost, a je po 13 letih doživela boleče razočaranje
Uporabljate skrito brskanje? Niste tako nevidni, kot mislite
Uporabljate skrito brskanje? Niste tako nevidni, kot mislite
Ne kupujte nove jakne, dokler ne vidite, kaj prihaja v modo
Ne kupujte nove jakne, dokler ne vidite, kaj prihaja v modo
dominvrt
Portal
Bi zdržali brez trgovine? Živila z dolgim rokom uporabe, ki jih je pametno imeti doma
5 rastlin, ki so videti mrtve, a bodo spomladi znova oživele
5 rastlin, ki so videti mrtve, a bodo spomladi znova oživele
Praznična drevesca iz slovenskih gozdov letos z rumeno-zeleno nalepko
Praznična drevesca iz slovenskih gozdov letos z rumeno-zeleno nalepko
Jure Košir posvojil psičko iz zavetišča: Rozi je dobila nov začetek
Jure Košir posvojil psičko iz zavetišča: Rozi je dobila nov začetek
okusno
Portal
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
Mojmir navdušeno: 'Tak krožnik je za prestižno kuharsko šolo'
Mojmir navdušeno: 'Tak krožnik je za prestižno kuharsko šolo'
Jesenski sadež, ki skriva veliko več, kot si mislite: Iz njega pripravite odličen kompot
Jesenski sadež, ki skriva veliko več, kot si mislite: Iz njega pripravite odličen kompot
Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
voyo
Portal
Zajčji nasip
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Brez konca
Brez konca
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2073