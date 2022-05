Mladen Grdović pijan padel na koncertu v Sloveniji

"Bu, katastrofa," so iz občinstva odmevali vzkliki in žvižgi, ko je hrvaški pevec obležal na odru nekje v Sloveniji, kjer je nastopal na vinogradniškem dogodku. Grdović je še poskušal priti do mikrofona, ki ga je skušal iztrgati iz stojala in peti naprej, varnostniki pa so ga nato odnesli z odra.