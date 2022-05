Mladen Grdović po padcu: Ne zamerim nikomur, krivdo prevzemam nase

Mladen Grdović prevzema krivdo za pijano stanje na koncertu v Sloveniji, kjer ni bil v stanju, da bi lahko po padcu na odru še nadaljeval s petjem. Iz odra so ga tako odnesli varnostniki, občinstvo pa ga je pospremilo z vzkliki neodobravanja. 63-letni pevec je skoraj po tednu dni na družbenem omrežju Facebook podal izjavo, v kateri je zapisal, da ne zameri nikomur in se zahvalil za podporo.

"Zahvaljujem se vsem za podporo. Nikomur ne zamerim, v tem primeru prevzemam odgovornost nase. Za seboj imam 40 let kariere, bil sem približno 20-krat v Ameriki, tudi Avstraliji. Naredil sem 200 koncertov na leto," je zapisal pevec in dodal: "Nekoč so Micka Jaggerja vprašali, zakaj je padel na odru v Chicagu, pa je z nasmehom odgovoril, da ni padel le enkrat. Gremo novim zmagam naproti. Grdović vas ima rad."