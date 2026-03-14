Mladeniči, ki so še pred maturo, zavzeli glasbene odre

Svojo glasbeno pot so fantje iz Kopra začeli pri rosnih 15 letih. In čeprav še niso zaključili srednje šole in se okitili z nazivom maturanti, danes niso več neznanka na slovenskih odrih. Predvsem v domačem Kopru številni precej dobro vedo, kdo so Liquid Gasoline.
Štirje mladeniči so na sceno stopili istega leta, kot so prestopili prag srednje šole. Leto 2023 jih je torej dvojno zaznamovalo. Že prvo leto delovanja jim je prineslo priznanje za najperspektivnejšo rock skupino regionalnega glasbenega spletnega portala Muzikobala. V treh letih delovanja so se predstavili na vseh velikih dogodkih na Primorskem in vedno znova navdušili tudi kot predskupina največjim domačim skupinam. Tudi Siddharti.
Izdali so več pesmi, kot so KITSCH, Neznan, Utrip, Naj se vrti, Strah in Ni prostora, zdaj pa v svet pošiljajo novo pesem z naslovom Kdo naredil ti bo dan? Ljubezenska glasbena uganka ne prinaša preprostega odgovora, pravzaprav se ga niti ne trudi podati. Za pesem so posneli tudi videospot, ki sledi protagonistoma, ki ju povezuje krhek in intenziven odnos, zaznamovan s tišino in težavami v komunikaciji.
Skupina, ki je svoj lasten zvok našla z mogočnimi rifi, spevnimi vokali in izrazito basovsko linijo, bo letos izdala tudi svoj prvi album, česar se zelo veselijo. Na koncertih pa bodo še naprej ostali iskreno povezani z občinstvom ter ohranjali svojo surovo, mogočno energijo.
