Mladi Gamsi v novem videospotu združili Igorja Mikiča in Uroša Steklaso

Na snemanju smo se tako zabavali, da je bil končen izdelek, ki je zelo zabaven, praktično logičen rezultat, so prepričani fantje iz ansambla Mladi Gamsi. Zabavni mladeniči so se pri novi pesmi odločili za sodelovanje z znanimi slovenskimi imeni, kot glavnega igralca pa so v videospot povabili enega in edinega Igorja Mikiča.

Mladi Gamsi predstavljajo novo pesem, ki nosi nekoliko provoktiven naslov Srbi ga, srbi. Za zabavno besedilo in glasbo pesmi je tokrat poskrbel prekaljen glasbeni maček Uroš Steklasa, ki je med drugim nastopil tudi v videospotu. "Odigral je vlogo matičarja," so zaupali glasbeniki in razkrili, da Uroš ni edini znani obraz v videozgodbi.

K sodelovanju so tokrat povabili enega in edinega Igorja Mikiča. "Moramo priznati, da smo bili kar malo presenečeni, ker se je tako hitro pozitivno odzval. Tudi sam nam je na dan snemanja zaupal, da kot igralec še nikoli ni nastopil v nobenem videospotu, razen seveda v svojem. Še danes tudi sam ne ve, kaj točno ga je pritegnilo, da je bil takoj za akcijo, saj je imel v preteklosti že kar nekaj ponudb od res znanih glasbenikov s celotnega Balkana," so bili veseli fantje.

Mladi Gamsi so v novem videospotu združili Igorja Mikiča in Uroša Steklaso. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand