Mladi hiphop-popevkar Tim Tekavec je naenkrat pred vsemi

Preprosti, a domiselni songi, nasičeni z veliko emocij, vedno navdušijo.

TIM TEKAVEC – Pred usmi

Z vsakim komadom je boljši. Vičan Tim Tekavec je za odo muziki izbral optimizirano pospešen beat, rap kadenco je izvedel seriozno, a z odliko, refren pa je sploh fantastično sproščen in zračen. Mladi artist tudi z glasovnim razponom potrjuje svojo popolno suverenost, saj daje vtis, kot da je sposoben še marsičesa. Gradnja, ki vključuje sijajen vzorec s spodvito spremljevalno vokalno senco, brez naprezanj zdrži vsak pritisk. S tem namigujem, da tudi sami poskusite Tekavčevo svežo uspešnico poslušati v večkratnem zaporedju. Opazili boste, da se vam bo zelo kmalu začelo nasmihati. Učinek, ki ga v izvorno preprostem, a zavzeto podanem songu ustvarijo strnjena občutja elegantnega pevca ali pripovedovalca, zelo hitro lahko postane čaroben. Tim Tekavec je naenkrat Pred usmi. Sledite mu. Ocena: 5 CORDAE FT. ANDERSON PAAK – Two Teens

Medtem ko si slavna raperja uživaško izmenjujeta sveža odkritja, ki zadevajo bodisi lov na dekleta bodisi splošne modrosti, delno nabrane na pričujočem umerjenem žuru (pač odrasla moška v de facto najstniškem dialogu), beat začetno ostaja v ozadju. Tega sta ustvarila J Cole, prav tako raperski superzvezdnik, in producent Dam Joint, ki je s Paakom sodeloval že na albumu Oxnard. Zmeren tempo komada Two Teens bi koga nemara lahko spomnil tudi na tisti znameniti hit Janet Jackson Got Till It's Gone, s semplano Joni Mitchell in Q-Tipom kot gostujočim raperjem. Odlično za sprotno, vendar ne posebej posrečeno za strogo namensko rabo. Ocena: 4 FUNK FU – Happy Game

Forma je malodane že historična, saj so se tej podobne popevke najprej razmnožile že sredi osemdesetih. To je bilo v času, ko okus Evropejcev še ni segel niti do roba tedaj v Ameriki razbohotenega pop-soula, takrat zelo podrejenega trendovskemu new jack swingu. Namesto tega je bil na stari celini v blago transformacijo pognan v Britaniji še v črnobelih časih priljubljeni northern-soul. Dandanes temelji acid-jazza služijo pop-soulu, ki se nemara prepogosto prevrača v spontani disco-pop. Toda Funk Fu ostajajo pri izvorni acid-jazzovski različici. Še zlasti za mlade instrumentaliste bolj primernega izraznega poligona pravzaprav ni. Funk Fu, zasedba, ki vključuje mlade domače jazzovske virtuoze, izšolane za severno mejo, so z leti bolj kot izpilili izpovedno obliko napredovali v lastni muzikalnosti. Tako je v songu Happy Game resnično čutiti "happy" vzdušje, in to prav vseh udeleženih. Funk Fu s tem posnetkom napovedujejo tudi prvi album, ki bo izšel še letos. Nato pa se bodo, verjamem, njihove poti preusmerile in razpotegnile proti zahtevnejšim glasbam, medtem ko bo opus Funk Fu ostal prijeten spominski flirt, na katerega bodo člani prisrčne ekipe lahko vedno ponosni. Ocena: 4 SPACEY JANE – Sorry Instead

