Mladi pevec Marko sodeloval z Mirno Reynolds in Domnom Kumrom

Marko Škof je sodeloval v vidnejših predstavah, kot so Hrestač, La Bohéme in Carmen . Leta 2009 je izšel njegov prvi singel La la la na barko bom šel , s katerim je zmagal na festivalu FeNS. Tokrat se predstavlja v čutni baladi z naslovom Hočem, da je vse kot prej . Besedilo je delo Mirne Reynolds , za produkcijo pa je poskrbel Domen Kumer . Zanimivo je dejstvo, da je pesem zelo dolgo čakala, da ugleda svojo luč sveta, saj jo je Mirna napisala že pred desetimi leti. Marko jo je takoj začutil in odpel že ob prvem stiku z njo.

"Na kožo mi je pisana. Ko sem slišal to pesem, se je v meni odvijal pravi vihar čustev, povezanih s prvo ljubeznijo, po kateri še danes hrepenim. Besedilo ter melodija sta me tako prevzela, da nisem mogel ubesediti občutkov, samo pel sem in pel. Nisem se je nasitil,"je povedal ob izidu pesmi.



Pesem je pospremil s prekrasnim videospotom, ki ga je režiral Christian Fluher, posneli pa so ga pri Kalany creative v sodelovanju z Vivavisuals. Svojo vlogo je po pevčevih besedah v videospotu odlično odigrala tudi Leila Rup.

Seveda pa nobeno snemanje ne mine brez takšnih ali drugačnih prigod in tudi to snemanje ni bilo izjema. V spotu Marko vozi kultnega hrošča, ki je bistveno težje vodljiv kot današnji avtomobili. In ob vseh usmeritvah režiserja in snemalca je bilo težko upravljati še s starodobnikom. Pripetila se je manjša nesreča, saj je Marko hrošča parkiral kar v jarek. Ob nastali manjši škodi je Marko povedal:"Grozno sem se prestrašil, saj sem ta avto vozil z veliko tremo, ker sem se zavedal njegove ogromne sentimentalne vrednosti, in potem se pripeti še ta smola. Ampak na srečo je bila škoda res majhna in se lastnik ni nič jezil. Spot pa je uspel točno po mojih pričakovanjih, saj sem res želel vključiti največ sebe in svojih pristnih čustev, saj menim, da se točno ta pristnost odraža v vsaki zapeti noti in kitici, in to sem želel tudi prikazati."