Mladi slovenski glasbeniki z novo poletno pesmijo Le rezerva

Glasbenik Urban Vidmar je v zadnjem letu predstavil že več pesmi, sedaj pa je zapel tudi v duetu s pevcem skupine Calypso, saj so skupaj ustvarili pesem Le rezerva.

Mladi primorski glasbenik Urban Vidmar je tokrat združil moči z glasbeno zasedbo Calypso in skupaj so ustvarili poletno pesem z naslovom Le rezerva, videoposnetek pa so posneli v italijanskem letovišču Bibione.

Calypso in Urban Vidmar so nad sodelovanjem navdušeni. FOTO: Osebni arhiv

Slovenska fantovska glasbena skupina Calypso, ki na svojih nastopih vedno poskrbi za dobro zabavo, bo kmalu praznovala 20. obletnico. Mladi glasbenik Urban Vidmar pa je na sceni nekoliko manj časa, a vztrajno sledi svojim sanjam. Fantje so prijatelji tudi v zasebnem življenju in so nad sodelovanje navdušeni, obljubljajo tudi nekaj skupnih nastopov. Domen Kuralt, pevec in kitarist skupine Calypso, je o sodelovanju povedal: ''Urban Vidmar je odličen vokalist in opazil sem ga že lep čas nazaj. Res me je prepričal s svojim glasom in navzočnostjo – gre za krasno osebo, ki vztrajno sledi zastavljeni poti.''

Načrtujejo tudi skupne koncerte. FOTO: Osebni arhiv