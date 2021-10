Močna in ranljiva Adele je nazaj s čustveno balado: nov hit?

Adele je izdala čisto nov videospot za pesem Easy On Me.

Adele je tudi v najnovejši pesmi Easy On Me stavila na preverjen recept za uspeh in se je odločila za močno in s čustvi nabito balado, kakršnih smo pri njej že vajeni. V pesmi govori, da bo pustila vse skupaj in da je obupala nad zakonom, hkrati pa sina in nekdanjega moža prosi za razumevanje. "Spremenila sem in nisem več ista, kot ko sem oba postavila na prvo mesto," prepeva, "Zdaj pa se predam".

Adelin glas v pesmi je poln obžalovanja, a tudi odločnosti. Na začetku zgodbe lahko vidimo, kako se Adele poslavlja od starega domovanja, ki ga je prodala, in spakira kovčke ter se v vetrovnem vremenu, ki verjetno ponazarja njeno turbulentno obdobje, odpravi na pot. V radio vstavi kaseto in tako zaslišimo prve takte njene čisto nove pesmi. Ko se vozi z avtomobilom, je priča dvema dogodkoma – ''praznovanju rojstnega dne'' in ''poroki'', kar seveda nakazuje na njeno življenje.