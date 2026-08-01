Močno razgaljena Severina z novim videospotom sprožila vihar odzivov

V njem je namreč pozirala v eni najbolj drznih kreacij do zdaj, s katero je javnost razburila že z objavo fotografij ob najavi videospota. Nadela si je namreč obleko z izjemno globokim izrezom na hrbtnem delu, ki je razkril tudi, da nosi spodnje perilo znamke Gucci.

Kljub temu da besedilo pesmi nosi globoko sporočilo o ljubezni, ki ne more rešiti odnosa, saj se eden od partnerjev odloči za odhod, je ogromno pozornosti požel prav Severinin globoki izrez, s katerim je domišljiji pustila le malo prostora. "Zelo sem vznemirjena, kot da bi bila to moja prva pesem v življenju. To je preprosto strast do tega, kar imaš rad," pa je ob izdaji nove pesmi zapisala Splitčanka, ki se na vse zlobne komentarje ne zmeni in večino poletnih večerov preživi na odrih, obdana s svojimi zvestimi poslušalci.