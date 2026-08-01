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Glasba

Močno razgaljena Severina z novim videospotom sprožila vihar odzivov

Split, 01. 08. 2026 16.08 pred 56 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.K.
Severina

Hrvaška glasbena zvezdnica Severina je predstavila novo skladbo Nisam kriva ja, ki je zaradi drznih modnih izbir v videospotu sprožila burne odzive v javnosti. Medtem ko so se nekateri nad njenim videzom zgražali, so jo oboževalci znova zasuli s pohvalami, češ da je videti odlično, ponovno pa jih je navdušila tudi s čustvenim besedilom, po katerih je Dalmatinka znana.

Oboževalce čez mejo je z novo pesmijo presenetila hrvaška zvezdnica Severina. 54-letna diva je v svet poslala skladbo z naslovom Nisam kriva ja, bolj kot pesem in besedilo pa je na spletu vihar odzivov sprožil videospot.

V njem je namreč pozirala v eni najbolj drznih kreacij do zdaj, s katero je javnost razburila že z objavo fotografij ob najavi videospota. Nadela si je namreč obleko z izjemno globokim izrezom na hrbtnem delu, ki je razkril tudi, da nosi spodnje perilo znamke Gucci.

Preberi še Severina v eni najbolj drznih kreacij do sedaj

Kljub temu da besedilo pesmi nosi globoko sporočilo o ljubezni, ki ne more rešiti odnosa, saj se eden od partnerjev odloči za odhod, je ogromno pozornosti požel prav Severinin globoki izrez, s katerim je domišljiji pustila le malo prostora. "Zelo sem vznemirjena, kot da bi bila to moja prva pesem v življenju. To je preprosto strast do tega, kar imaš rad," pa je ob izdaji nove pesmi zapisala Splitčanka, ki se na vse zlobne komentarje ne zmeni in večino poletnih večerov preživi na odrih, obdana s svojimi zvestimi poslušalci.

Severina Nisam kriva ja videospot pevka

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KOMENTARJI2

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Odisej25
01. 08. 2026 17.05
Močno razgaljena Severina ???????? Veste kaj pomeni močno razgaljena? Da pokaže vsaj eno bradavico, ali pa celo zadnjico, ne pa globok izrez. Na vsaki filmski manifestaciji so igralke resnično močno razgaljene,
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Banion
01. 08. 2026 16.50
če ne gre z glasbo gre s ta zadno
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