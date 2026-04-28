Glasba

Modna poslastica: Gaga in Doechii izdali spot za pesem Runway

Los Angeles, 28. 04. 2026 12.01 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Lady Gaga in Doechii

Le nekaj dni pred prihodom filma Hudičevka v Pradi 2 v kinematografe je luč sveta ugledal videospot za naslovno pesem Runway, pod katero sta se podpisali glasbena zvezdnica Lady Gaga in priljubljena raperka Doechii. Ustvarjalki, znani po ekstravagantnih oblačilih, sta v spotu navdušili s številnimi modnimi poslasticami, vključno s po meri ustvarjenim suknjičem, ki sta ga nosili istočasno. Spot je v 12 urah zbral že več kot 1,5 milijona ogledov.

Lady Gaga in Doechii sta v svet poslali videospot za pesem Runway iz težko pričakovanega nadaljevanja uspešnice Hudičevka v Pradi, ki se po dveh desetletjih vrača na velika platna. Videospot sledi visokemu modnemu poudarku filma, zvezdnici, znani po ekstravagantnem modnem okusu, se v njem namreč večkrat preoblečeta - med drugim tudi v po meri ustvarjen dvojni suknjič priznane newyorške modne znamke Luar.

Spot je v 12 urah zbral že več kot 1,5 milijona ogledov, Gago pa bo moč videti tudi v dejanskem filmu, kjer po poročanju tujih medijev s še eno pesmijo, napisano za nadaljevanje, nastopi na eni od modnih revij. Poleg utečene četverke, ki jo sestavljajo Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt in Stanley Tucci, bodo v svet Hudičevke vstopili še Lucy Liu, Kenneth Branagh, Justin Theroux, B. J. Novak, Simone Ashley in Pauline Chalamet.

Spomnimo, prvi film je posnet po knjižni predlogi Lauren Weisberger, ki je delala kot osebna asistentka Anne Wintour pri reviji Vogue. Film sledi zgodbi mlade nadobudne novinarke Andy Sachs, ki ji uspe veliki met, ko dobi službo pri modni reviji, katere urednica je 'hudičevka' Miranda Priestly. Kaj kmalu ugotovi, da ne gre za sanjsko službo. Podrobnosti zgodbe nadaljevanja ostajajo skrite, naj pa bi se Priestly soočala z zatonom tiskanih medijev.

Lady Gaga Doechii Runway hudičevka v pradi

Umek gostil Raiven: je tudi ona kdaj žurala na njegovo glasbo?

bibaleze
Portal
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
