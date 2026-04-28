Modna poslastica: Gaga in Doechii izdali spot za pesem Runway

Lady Gaga in Doechii sta v svet poslali videospot za pesem Runway iz težko pričakovanega nadaljevanja uspešnice Hudičevka v Pradi , ki se po dveh desetletjih vrača na velika platna. Videospot sledi visokemu modnemu poudarku filma, zvezdnici, znani po ekstravagantnem modnem okusu, se v njem namreč večkrat preoblečeta - med drugim tudi v po meri ustvarjen dvojni suknjič priznane newyorške modne znamke Luar.

Spot je v 12 urah zbral že več kot 1,5 milijona ogledov, Gago pa bo moč videti tudi v dejanskem filmu, kjer po poročanju tujih medijev s še eno pesmijo, napisano za nadaljevanje, nastopi na eni od modnih revij. Poleg utečene četverke, ki jo sestavljajo Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt in Stanley Tucci, bodo v svet Hudičevke vstopili še Lucy Liu, Kenneth Branagh, Justin Theroux, B. J. Novak, Simone Ashley in Pauline Chalamet.

Spomnimo, prvi film je posnet po knjižni predlogi Lauren Weisberger, ki je delala kot osebna asistentka Anne Wintour pri reviji Vogue. Film sledi zgodbi mlade nadobudne novinarke Andy Sachs, ki ji uspe veliki met, ko dobi službo pri modni reviji, katere urednica je 'hudičevka' Miranda Priestly. Kaj kmalu ugotovi, da ne gre za sanjsko službo. Podrobnosti zgodbe nadaljevanja ostajajo skrite, naj pa bi se Priestly soočala z zatonom tiskanih medijev.