Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Modrijani in Ansambel Stil že tretjič združili moči

Ljubljana, 22. 06. 2026 17.29 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal E.M.
MODRIJANI, ANSAMBEL STIL

Modrijani stopnjujejo priprave na Noč Modrijanov, ki se bo jeseni odvila v ljubljanskih Stožicah. Ker bo njihovo poletje zelo naporno zaradi ustvarjanja koncertnega spektakla, so svojim oboževalcem za uvod v lepše, povsem žurersko poletje posvetili novo skladbo – že tretji duet s skupino Stil. Po dveh skupnih polkah obe ekipi predstavljata novo zabavno pesem s harmoniko z naslovom Tam za vasjo. Snemanje videospota je bilo zaradi 400 sodelujočih tudi velik logistični podvig, sicer pa Modrijani in Stilovci na koncertnih odrih intenzivno sodelujejo že dve leti.

Glasbeni dvoboji, polni dobre, predvsem pa pristne energije, ki temelji na lepih odnosih in medsebojnem spoštovanju, so obrodili skupni polki Bi te, bi te in Kjer se kregata dva, zdaj pa Modrijani in Ansambel Stil predstavljajo novo zabavno pesem s harmoniko z naslovom Tam za vasjo.

Tudi plesna pesem Tam za vasjo temelji na resnični zgodbi, ki jo je spretno povzel in upesnil Modrijan Peter Oset. Snemanje videospota je bilo zaradi 400 sodelujočih tudi velik logistični podvig. Kako pa se je 'zveza' med Modrijani in Stilovci sploh začela? Preverite v prispevku.

Modrijani z novo pesmijo stopnjujejo priprave na Noč Modrijanov, ki bo jeseni v ljubljanskih Stožicah in za katero so vstopnice še vedno na voljo.

modrijani noč modrijanov ansambel stil Tam za vasjo

Pet novih kategorij za nagrado grammy in sprememba pravil nominacij

24ur.com Nočna izmena 2024 postregla s pestrim glasbenim programom
24ur.com Avseniki z novo polko: bo Raffaello nov hit poletja?
24ur.com Ob idiličnem velenjskem jezeru že druga edicija festivala Overlake
24ur.com Mi2 z akustičnim koncertom razgreli prestolnico
24ur.com Čuki in skupina Stil izdali prvo pesem letošnjega leta
Zadovoljna.si Vzrock: 'Ne bomo lagali, že zdaj živimo svoje sanje'
24ur.com Rock partyzani predstavljajo novo pesem o svobodnem življenju
Priporoča
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Renata Bohinc: "Pot ni bila lahka, a smo vztrajali"
Več kot pol milijona slovenskih očetov in vse pomembnejša vloga v družini
Več kot pol milijona slovenskih očetov in vse pomembnejša vloga v družini
Robert Irwin sledi očetovim stopinjam: živi sredi živalskega vrta
Robert Irwin sledi očetovim stopinjam: živi sredi živalskega vrta
Nihče ni pričakoval, da bo ta nogometni zvezdnik tako strog oče
Nihče ni pričakoval, da bo ta nogometni zvezdnik tako strog oče
zadovoljna
Portal
Sodni dan v Ljubljani: Karneval Joker Out skoraj odpovedan, nato pa ... eksplozija!
Vse podrobnosti najlepše poročne obleke zadnjih nekaj let
Vse podrobnosti najlepše poročne obleke zadnjih nekaj let
Tako lepa je bila znana Slovenka na poročni dan
Tako lepa je bila znana Slovenka na poročni dan
5 trendov kopalk, ki jih bomo nosile letos
5 trendov kopalk, ki jih bomo nosile letos
vizita
Portal
Izbruh vnetja oči v Ljubljani: Kako preprečiti širjenje?
Sanje mlade balerine je prekinila huda bolezen: 'Moj svet se je popolnoma podrl'
Sanje mlade balerine je prekinila huda bolezen: 'Moj svet se je popolnoma podrl'
Ste utrujeni in brez energije? Odkrijte ključ do boljšega počutja
Ste utrujeni in brez energije? Odkrijte ključ do boljšega počutja
Ali vitamin C resnično varuje vaše možgane pred staranjem?
Ali vitamin C resnično varuje vaše možgane pred staranjem?
cekin
Portal
Rekordi na borzah in AI-evforija: kako naj ravnajo vlagatelji?
To so najdražje 'malenkosti' na dopustu – in vsi jih plačujemo
To so najdražje 'malenkosti' na dopustu – in vsi jih plačujemo
Kampiranje na Hrvaškem dražje kot hotel?
Kampiranje na Hrvaškem dražje kot hotel?
Tri znamenja, ki bodo do avgusta dala odpoved
Tri znamenja, ki bodo do avgusta dala odpoved
moskisvet
Portal
Vsi gledajo njo, ne tekme: dekle nogometaša navdušuje nogometni svet
Večina ljudi tega sploh ne opazi, a jim vsak dan krade ure življenja
Večina ljudi tega sploh ne opazi, a jim vsak dan krade ure življenja
Umrl je legendarni TV-igralec – gledali ste ga desetletja
Umrl je legendarni TV-igralec – gledali ste ga desetletja
Orgije v hotelih, afere s piloti in drzne ponudbe potnikov: nekdanja stevardesa razkrila skrivnosti
Orgije v hotelih, afere s piloti in drzne ponudbe potnikov: nekdanja stevardesa razkrila skrivnosti
dominvrt
Portal
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Napake pri načrtovanju kuhinje, ki pokvarijo videz in funkcionalnost
Napake pri načrtovanju kuhinje, ki pokvarijo videz in funkcionalnost
Kaj vaša vhodna vrata razkrivajo o vas?
Kaj vaša vhodna vrata razkrivajo o vas?
okusno
Portal
Preprosti poletni recepti s paradižniki, ki vedno navdušijo
Ne limonada ali ledeni čaj: to so najboljši napitki za hidracijo
Ne limonada ali ledeni čaj: to so najboljši napitki za hidracijo
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Če to pojeste za zajtrk, ne boste lačni vse do poznega popoldneva
Če to pojeste za zajtrk, ne boste lačni vse do poznega popoldneva
voyo
Portal
Wajib
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763