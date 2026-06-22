Modrijani in Ansambel Stil že tretjič združili moči

Glasbeni dvoboji, polni dobre, predvsem pa pristne energije, ki temelji na lepih odnosih in medsebojnem spoštovanju, so obrodili skupni polki Bi te, bi te in Kjer se kregata dva, zdaj pa Modrijani in Ansambel Stil predstavljajo novo zabavno pesem s harmoniko z naslovom Tam za vasjo.

Tudi plesna pesem Tam za vasjo temelji na resnični zgodbi, ki jo je spretno povzel in upesnil Modrijan Peter Oset. Snemanje videospota je bilo zaradi 400 sodelujočih tudi velik logistični podvig. Kako pa se je 'zveza' med Modrijani in Stilovci sploh začela? Preverite v prispevku.

Modrijani z novo pesmijo stopnjujejo priprave na Noč Modrijanov, ki bo jeseni v ljubljanskih Stožicah in za katero so vstopnice še vedno na voljo.