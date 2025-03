Modrijani po 25 letih: Bili so vzponi in padci, ampak smo držali skupaj

Za četrt stoletja delovanja so se Modrijani odločili za sklop intimnejših koncertov z godalnim orkestrom. Enega od vrhuncev je nedvomno predstavljal nastop v ljubljanski Festivalni dvorani. "Zelo je posebno. Največja posebnost je, da so vse priredbe nove, z violinami, kar je za nas čisti užitek, fantje pa pripovedujejo osebne zgodbe o ljudeh, ki so jih v teh 25 letih prevzeli, navdušili in jim spremenili življenje. Torej, ne govorimo o sebi, govorimo o drugih, ki so v teh letih vplivali na nas," je za 24UR dejal frontman skupine Blaž Švab .

Kot je dodal, so v letih delovanja slišali mnogo zgodb oboževalcev o tem, da njihova glasba zdravi. "Z nami delijo vse mogoče zgodbe – denimo o prebolevanju bolezni – in nekaj tistih najbolj ganljivih tudi zaupamo publiki, ki se udeleži koncertov," je pojasnil Švab. Da je s prihodom v skupino 'zažarel in zaživel', je v pogovoru povedal Sergije Lugovski, ki se je zasedbi pridružil leta 2018."Pojem z največjim veseljem," je dejal.

Na to, da so po 25 letih še vedno na sceni in polnijo dvorane po vsej državi, je vplivalo več dejavnikov. Po mnenju kitarista Petra Oseta so bile ključne vezi. "Midva s Franjem sva recimo brata, lahko se skregava, ampak še vedno sva brata in ostaneva skupaj za vedno. Dejansko so vzponi, tudi padci, ampak takrat smo držali skupaj," je dejal Oset.