Modrijani so se po letu zelo redkih nastopov lotili spletnega koncerta. Petega aprila bodo svoje narodno-zabavne viže pripeljali iz Pirana v naše domove, tudi s pesmimi in zgodbami, ki jih še nismo slišali. Med njimi bo tudi čisto novi valček Moje slovensko srce, ki govori o ljubezni do Slovenije in do matere.

