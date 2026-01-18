Naslovnica
Glasba

Modrijani so pripravljeni na Stožice

Ljubljana, 18. 01. 2026 16.45 pred 28 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik E.K.
Modrijani

Modrijani stopnjujejo priprave na veliki glasbeni spektakel Noč Modrijanov, ki ga bodo septembra kar dvakrat izvedli v Stožicah. Za ogrevanje so sinoči pozno v noč na nogah držali občinstvo v ljubljanskem lokalu Franci, ki slovi po narodnozabavnih žurih.

V Franciju, ki postaja prava ambasada domače glasbe v Ljubljani, so Modrijani sinoči potrebovali vsega dve, tri pesmi, da se je na plesišču zavrtel prvi par. "Marsikaj tudi doživiš v takih prostorih, moraš se včasih tudi malo paziti, zelo je žgečkljivo, zelo je zabavno," je dejal pevec skupine Modrijani Blaž Švab.

FOTO: Andraž Kobe
Modrijani so pripravljeni na Stožice.
FOTO: Andraž Kobe

Na odru se resnično pripeti marsikaj. "Ogromni modrčki priletijo, pa meni se je enkrat oder ugreznil, sem notri padel in še vedno igral naprej," je povedal harmonikar skupine Modrijani Rok Švab.

Kljub temu, da se muzikanti najbrž še danes pobirajo od intenzivnega koncerta, pa jih že jutri čaka še en velik dan. "Ja, začetek prodaje vstopnic za Noč Modrijanov, ob 10. uri dopoldne. Pišejo nam Slovenci iz celega sveta, tako, da si res želim, da bo vse dobro delovalo in da pridejo tisti, ki si to želijo videti v živo," je dejal Blaž Švab.

Modrijani Blaž Švab Rok Švab koncert Franci
