Modrijani so pripravljeni na Stožice.

V Franciju, ki postaja prava ambasada domače glasbe v Ljubljani, so Modrijani sinoči potrebovali vsega dve, tri pesmi, da se je na plesišču zavrtel prvi par. "Marsikaj tudi doživiš v takih prostorih, moraš se včasih tudi malo paziti, zelo je žgečkljivo, zelo je zabavno," je dejal pevec skupine Modrijani Blaž Švab .

Na odru se resnično pripeti marsikaj. "Ogromni modrčki priletijo, pa meni se je enkrat oder ugreznil, sem notri padel in še vedno igral naprej," je povedal harmonikar skupine Modrijani Rok Švab.

Kljub temu, da se muzikanti najbrž še danes pobirajo od intenzivnega koncerta, pa jih že jutri čaka še en velik dan. "Ja, začetek prodaje vstopnic za Noč Modrijanov, ob 10. uri dopoldne. Pišejo nam Slovenci iz celega sveta, tako, da si res želim, da bo vse dobro delovalo in da pridejo tisti, ki si to želijo videti v živo," je dejal Blaž Švab.