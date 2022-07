"Gasilci so naši najboljši delodajalci. Prvi na vasi in v mestu, predvsem takrat ko potrebujemo pomoč," pravijo Modrijani. Ustvarili so himno letošnje gasilske olimpijade, ki bo naslednji teden potekala v Celju. Pesem Vedno pripravljeni je nastala na pobudo Gasilske zveze Slovenija, Modrijani pa v okviru olimpijade na celjskem stadionu s številnimi glasbenimi prijatelji naslednjo sredo pripravljajo nepozaben žur.